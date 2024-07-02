Налоговое законодательство будут адаптироваться к нормам ЕС: одно из изменений будет касаться НДФЛ

Украина должна принять изменения в бюджетный и налоговый кодексы, чтобы НДФЛ зачислялся в местные бюджеты в соответствии с европейской практикой и усовершенствовать механизм горизонтального выравнивания местных бюджетов.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, это один из 150 индикаторов, без выполнения которых 50 млрд евро, предоставляемых по программе Ukraine Facility, получить мы не сможем.

Несмотря на предыдущие достижения, децентрализация остается незавершенным делом в институциональном, законодательном и конституционном плане. Территориальный этап реформы, который предполагает объединение общин, создание новых районов, успешно завершили в 2020 году, но реформу необходимо продолжить, чтобы обеспечить ее постоянство.

"Одной из ключевых мер реформы должно стать принятие изменений в бюджетный и налоговый кодекс относительно усовершенствования механизма зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в местные бюджеты в соответствии с европейской практикой и усовершенствования механизма горизонтального выравнивания местных бюджетов", - пояснила Шуляк.

Парламентария также подчеркнула, что вопрос администрирования местных налогов достаточно болезненный для большинства органов местного самоуправления, поскольку на сегодняшний день нет единства в этом вопросе: пригородные объединенные территориальные общины стремятся, чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивался по месту жительства субъекта хозяйственной деятельности, в то время как городская власть настаивает, чтобы уплата производилась по месту ее ведения.

Впрочем, поскольку сегодня нет технической возможности для администрирования НДФЛ по месту жительства – нет механизма регистрации физических лиц, в Парламенте склоняются к варианту уплаты по месту ведения хозяйственной деятельности.

Предполагаемое и адекватное финансирование, отметила Шуляк, необходимо для развития и поддержания возможности на местах внедрять проекты. Поэтому фискальная децентрализация, в частности уплата НДФЛ в бюджеты территориальных общин - критически важный мотивирующий фактор для органов местного самоуправления.

"Важно сохранить прогресс и одновременно искать дальнейшие пути совершенствования, включая приведение налогового законодательства в соответствие с лучшими международными практиками", - подчеркнула нардепка.

Последнее будет включать оценку возможностей изменения существующей практики распределения налоговых поступлений там, где проживает налогоплательщик, а не там, где работодатель зарегистрирован. В более общем плане Украина будет рассматривать возможности улучшения общего процесса фискальной децентрализации и лучшие способы сбалансировать распределение доходов и расходов центральных, местных органов власти и органов местного самоуправления.

Шуляк напомнила, что в плане Ukraine Facility с 50 млрд евро более 1 млрд евро будет направлено на финансирование вопросов восстановления, и эти деньги получат именно общины. Поэтому уже сегодня нужно работать с общинами, чтобы у них было правильное планирование, чтобы они четко понимали, что нужно восстанавливать в первую очередь, какие проекты будут относиться к проектам развития.