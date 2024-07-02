Податкове законодавство адаптовуватимуть до норм ЄС: одна із змін стосуватиметься ПДФО

Україна має ухвалити зміни до бюджетного і податкового кодексів, щоб ПДФО зараховувався до місцевих бюджетів відповідно до європейської практики та удосконалити механізм горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, це - один з 150 індикаторів, без виконання яких 50 млрд євро, що надаються за програмою Ukraine Facility, отримати ми не зможемо.

Незважаючи на попередні досягнення, децентралізація залишається незавершеною справою в інституційному, законодавчому та конституційному плані. Територіальний етап реформи, який передбачає об'єднання громад, утворення нових районів, успішно завершили у 2020 році, але реформу необхідно продовжити, щоб забезпечити її сталість.

"Одним з ключових заходів реформи має стати ухвалення змін до бюджетного і податкового кодексів щодо удосконалення механізму зарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до місцевих бюджетів відповідно до європейської практики та удосконалення механізму горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів", - пояснила Шуляк.

Парламентарка також підкреслила, що питання адміністрування місцевих податків досить болюче для більшості органів місцевого самоврядування, оскільки на сьогодні немає єдності у цьому питанні: приміські об'єднані територіальні громади прагнуть, щоб податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) сплачувався за місцем проживання суб‘єкту господарської діяльності, в той час, як міська влада наполягає, щоб сплата відбувалася за місцем її ведення.

Втім, оскільки сьогодні немає технічної можливості для адміністрування ПДФО за місцем проживання - немає механізму реєстрації фізичних осіб, у Парламенті схиляються до варіанту сплати за місцем ведення господарської діяльності.

Передбачуване та адекватне фінансування, зауважила Шуляк, необхідне для розвитку та підтримки спроможності на місцях впроваджувати проєкти. Через це фіскальна децентралізація, зокрема сплата ПДФО до бюджетів територіальних громад - критично важливий мотивуючий фактор для органів місцевого самоврядування.

"Важливо зберегти прогрес і, водночас, шукати подальші шляхи вдосконалення, включаючи приведення податкового законодавства у відповідність до найкращих міжнародних практик", - наголосила нардепка.

Останнє включатиме оцінку можливостей зміни існуючої практики розподілу податкових надходжень там, де проживає платник податків, а не там, де роботодавець зареєстрований. У більш загальному плані Україна розглядатиме можливості покращення загального процесу фіскальної децентралізації, та найкращі способи збалансувати розподіл доходів та видатків центральних, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

Шуляк нагадала, що в плані Ukraine Facility із 50 млрд євро понад 1 млрд євро буде спрямовано на фінансування питань відновлення, і ці гроші отримають саме громади. Тому вже сьогодні треба працювати з громадами, щоб у них було правильне планування, щоб вони чітко розуміли, що потрібно відновлювати в першу чергу, які проєкти належатимуть до проєктів розвитку.