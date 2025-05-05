Налоговая разослала бизнесу необычные сообщения: что известно

Налоговая изменила подход к взаимодействию с бизнесом и впервые сделала ставку на профилактику, а не наказание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Государственная налоговая служба Украины вышла на новый уровень коммуникации с бизнесом. Впервые вместо штрафов предпринимателей предупредили о возможных нарушениях, связанных с наличными расчетами. Такой подход призван предотвратить проблемы еще до момента выявления нарушений.
Более 1000 компаний в сфере розничной торговли получили через Электронный кабинет информационные сообщения с просьбой пересмотреть операции, в которых могли быть неоформлены наличные расчеты через регистраторы расчетных операций (РРО). За март 2025 годаналоговая не обнаружила в их чеках ни одной наличной операции и это вызвало подозрение.
Председатель ГНС Руслан Кравченко объяснил, что такие письма имеют исключительно превентивную цель. Бизнесу предложили самостоятельно устранить возможные недостатки, чтобы избежать фактических проверок в будущем, которые, согласно Налоговому кодексу, ГНС имеет право инициировать при наличии признаков нарушений
Такой подход, по словам руководителя службы, является частью новой стратегии к стимулированию добровольной уплаты налогов, а не действовать только через санкции. Целью такого предупреждения является повышение уровня доверия к налоговой службе и усиление финансовой дисциплины.
Напомним, что с 1 марта 2025 года в Украине начали действовать новые формы фискальных чеков. Министерство финансов ввело новые обязательные поля, в частности "решта" и "средство оплаты", и изменило форму для отображения различных способов оплаты, например, бонусами.
С 1 января 2025 года все торговцы, осуществляющие хозяйственную деятельность в населенных пунктах, должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств.