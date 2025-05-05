Налоговая разослала бизнесу необычные сообщения: что известно

Государственная налоговая служба Украины вышла на новый уровень коммуникации с бизнесом. Впервые вместо штрафов предпринимателей предупредили о возможных нарушениях, связанных с наличными расчетами. Такой подход призван предотвратить проблемы еще до момента выявления нарушений.

Бизнесу намекнули: отчитывайтесь о наличных или ждите проверки

Более 1000 компаний в сфере розничной торговли получили через Электронный кабинет информационные сообщения с просьбой пересмотреть операции, в которых могли быть неоформлены наличные расчеты через регистраторы расчетных операций (РРО). За март 2025 годаналоговая не обнаружила в их чеках ни одной наличной операции и это вызвало подозрение.

Председатель ГНС Руслан Кравченко объяснил, что такие письма имеют исключительно превентивную цель. Бизнесу предложили самостоятельно устранить возможные недостатки, чтобы избежать фактических проверок в будущем, которые, согласно Налоговому кодексу, ГНС имеет право инициировать при наличии признаков нарушений

Такой подход, по словам руководителя службы, является частью новой стратегии к стимулированию добровольной уплаты налогов, а не действовать только через санкции. Целью такого предупреждения является повышение уровня доверия к налоговой службе и усиление финансовой дисциплины.