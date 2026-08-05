Пять главных вопросов о новом обмене данными с налоговой: что нужно знать украинцам

Автоматический обмен налоговой информацией между Украиной и другими странами не означает, что все украинские автоматически попадут под проверки. В то же время в случае выявления незадекларированных доходов за границей Государственная налоговая служба (ГНС) может потребовать объяснений.

О том, как будет работать автоматический обмен данными и какие риски существуют для украинцев и бизнеса, – в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала налоговая консультант Александра Томашевская.

Главное:

Обмен данными: не запускает проверку автоматически, но позволяет налоговой сопоставлять информацию о доходах.

не запускает проверку автоматически, но позволяет налоговой сопоставлять информацию о доходах. Налоговый статус: в спорных вариантах решающее значение имеет фактический центр жизненных интересов человека.

в спорных вариантах решающее значение имеет фактический центр жизненных интересов человека. Бизнес за границей: именно подписание документов за пределами Украины еще не доказывает управление компанией из-за границы.

именно подписание документов за пределами Украины еще не доказывает управление компанией из-за границы. Практический совет: потенциальные споры с налоговой лучше готовить так, будто дело уже будет рассматриваться в суде.

– ГНС уверяет, что автоматический обмен данными не означает новых проверок или ограничений. Соглашаетесь ли вы с такой оценкой? Какие практические последствия это изменение может иметь для рядовых граждан и бизнеса?

– Сам по себе обмен означает, что налоговый орган получит информацию, например о данных украинцев на счетах в иностранных банках. Речь идет о тех странах, которые подпадают под обмен, и о финансовых учреждениях, которые определили украинца именно как резидента Украины, а не другой страны.

Есть целая цепочка шагов, которые определяют, подпадает ли человек под обмен, и только после этого происходит сам обмен.

Я придерживаюсь такой позиции: если украинец фактически живет за границей, имеет постоянное проживание и документы, позволяющие работать и находиться в этой стране, то законодательство рассматривает его как своего резидента.

Есть высокая вероятность, что, например, Польша или Германия, признавая такого гражданина своим резидентом, не будет передавать информацию о нем Украине в рамках автоматического обмена. Если человек переехал в Польшу, работает там, живет там, его дети ходят в польскую школу, то даже при наличии активов в Украине для Польши он является польским резидентом.

Поэтому первый вопрос – вообще относительно конкретного человека произойдет этот обмен. На мой взгляд, Украина представляет информацию так, что люди путаются и не могут понять, касается ли их эта процедура.

Если представить ситуацию, когда человек живет в Украине, но имеет капиталы за рубежом и в иностранной стране определен именно как резидент Украины, тогда обмен состоится.

Что означает сам обмен? Если человек в Украине все декларирует, платит все налоги, но имеет имущество за границей, тогда украинская налоговая просто сопоставит уже имеющиеся в ее базах данные с информацией, полученной в рамках обмена.

Сам по себе обмен не означает автоматических проверок. Но если из полученных данных станет известно, что человек, например, сдавал недвижимость за границей, получил 10 тысяч евро дохода и не задекларировал этого в Украине, тогда налоговый может прислать запрос.

В таком запросе попросят объяснить, как были обложены налогом эти доходы, или предложат их задекларировать и уплатить налоги. Фактически здесь есть два варианта: либо человек добровольно все декларирует, либо начинается выяснение обстоятельств – был ли он налоговым резидентом Украины или должен был декларировать эти доходы. То есть либо соглашается, либо оспаривается.

Налоговая не скажет, что это автоматически запускает проверку . Скорее, это механизм сравнения того, что человек задекларировал, с тем, что о нем известно за границей.

– В ГНС говорят, что информация о пересечении границы поможет более точно определять налоговое резидентство. Для кого это создает самые большие риски? Могут ли возникнуть проблемы у украинцев, длительно живущих или работающих за границей?

– Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно понимать, кто именно подпадает под обмен и как он будет работать на практике.

Если читать нормативные документы, там не было конкретики. В них лишь отмечено, что информация о резиденте одной страны должна передаваться налоговому органу той страны, где он является резидентом.

Но на практике ситуация многих людей очень сложна. Человек может быть налоговым резидентом одной страны или даже двух одновременно . В таком случае обе страны могут претендовать на налогообложение одних и тех же доходов.

На мой взгляд, Украина занимает позицию, претендующую на это независимо от многих юридических нюансов и международных соглашений. Поэтому ситуация становится запутанной.

Утверждение о том, что человек остается резидентом Украины только потому, что у него есть имущество или работа, – это слишком упрощенная трактовка законодательства.

С другой стороны, я всегда говорю клиентам: что должна сказать украинская налоговая? Сказать: ''Не платите налоги''? Конечно, нет. Ее задача – максимально увеличить налоговые поступления.

Проще всего этого достичь через информационную кампанию, чтобы люди добровольно задекларировали доходы и уплатили налоги. Это стратегия, которая требует минимум ресурсов и может дать максимальный результат .

Поэтому заявления о том, что все украинцы, имеющие хоть какую-то связь с Украиной, автоматически остаются ее налоговыми резидентами, а для выхода из резидентства нужно оформить выезд на ПМЖ – это разные вещи.

Большинство людей не оформляли выезд на постоянное место жительства. Они просто живут за границей. А оформление ПМЖ означает фактический разрыв большинства связей с Украиной: выписку с места жительства и т.п.

Поэтому тем, кто не понимает, какая ситуация касается именно их, рекомендую не читать отдельные разъяснения или блоги, а обратиться к законодательству. Именно закон определяет, кто является налоговым резидентом и по каким основаниям.

На мой взгляд, если человек живет, работает и проживает вместе с семьей в другой стране, то информация о нем вообще не должна передаваться Украине в пределах автоматического обмена, потому что для этой страны он является его резидентом.

– Налоговая также отмечает, что будет использовать данные для выявления случаев, когда руководитель компании подписывал документы, находясь за пределами Украины. Насколько это может стать основанием для претензий к бизнесу? Какие ситуации могут оказаться в "серой зоне"?

– Это несколько иной вопрос. Сам факт того, что человек подписывает документы за границей, еще ничего не значит.

Другое дело – доказательство того, что человек фактически управляет бизнесом в Украине. Если она ведет переговоры с украинскими клиентами, постоянно управляет украинским бизнесом, подписывает документы, это может быть одним из доказательств того, что центр ее жизненных интересов остается в Украине.

Но современный человек может управлять бизнесом одновременно в нескольких странах. Если я веду бизнес в Украине, Германии, Польше, Испании и США, то почему сам факт подписания документов должен автоматически означать, что именно у Украины есть приоритет в определении моего налогового резидентства?

По-моему, это слишком упрощенный подход. Налоговая пытается собрать как можно больше доказательств того, что человек имеет более тесную связь с Украиной . Но можно собрать и противоположные улики. Каждую ситуацию следует рассматривать отдельно.

– Какие потенциальные подводные камни или риски вы видите во введении такого автоматизированного обмена данными? Есть ли категории налогоплательщиков, которым уже сейчас следует обратить внимание на свои документы или налоговый статус?

– Украина, например, анализирует информацию о пересечении границы.

Если человек утверждает, что постоянно проживает в Польше, но регулярно возвращается в Украину, количество таких поездок может учитываться. Это один из факторов, которые могут свидетельствовать о более тесной связи с Украиной.

Также учитываются другие обстоятельства: есть ли жилье в Украине, проживает ли семья за границей, где человек работает, получает доход, ведет бизнес.

Если семья проживает вместе с человеком за границей, это сильный аргумент в пользу того, что центр его жизненных интересов находится именно там. Если же в Украине остались работа, бизнес или предпринимательская деятельность, это наоборот может свидетельствовать о более тесной связи с Украиной.

Один из вариантов минимизировать такие аргументы – сняться с регистрации места жительства в Украине. Если нет регистрации, получить справку налогового резидентства Украины практически невозможно, ведь система проверяет наличие постоянного места жительства.

Но это серьезный шаг. Нужно сообщать банкам, возникают другие практические последствия. Это решение для тех, кто действительно больше не планирует жить в Украине .

– Есть ли в украинском законодательстве достаточно предохранителей, чтобы такой обмен информацией не привел к злоупотреблениям или ошибочным претензиям со стороны налоговых органов?

– Если говорить о рисках передачи информации третьим лицам, то некоторые страны уже заявляли, что не готовы обмениваться данными с Украиной, пока не будет гарантирован надлежащий уровень их защиты.

Сейчас в списке более 10 стран, в частности: Польша, Испания, Италия, Литва, Эстония, Великобритания, Германия, а в 2026 году присоединилась и Швейцария – ред.

Относительно возможных злоупотреблений эта процедура новая, поэтому практики пока нет.

Если человек понимает, что может получить запрос от налоговой, ему следует заранее готовить документы и аргументы. Я всегда говорю клиентам: готовьтесь так, будто уже находитесь в суде . Не просто объясняйте свою позицию налоговой, а собирайте доказательства такого уровня, которые можно будет использовать в суде.

Тогда ваша позиция будет гораздо сильнее.

Многие люди смотрят разные консультации и видео, но нередко консультанты заинтересованы в том, чтобы максимально испугать клиента, ведь это стимулирует обращаться за платными услугами.

Проще сказать: ''Налоговая все заберет''. Гораздо сложнее объяснить, как юридически правильно построить свою позицию, чтобы она была действительно защищенной.