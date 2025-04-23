Налоги для селян и фермеров: можно ли продавать овощи и молоко без ФЛП

Обязательно ли становиться предпринимателем, чтобы продавать овощи, фрукты или молоко из собственного хозяйства? Когда по законодательству продажа собственных овощей не считается предпринимательской деятельностью?

Подробнее о налоговых правилах для селян и частных фермеров - в материале РБК-Украина .

Главное:

Нужен ли ФЛП, чтобы продавать овощи и фрукты?

Какие льготы для крестьян и фермеров предусмотрены законодательством?

Когда крестьянам и фермерам нужно регистрировать ФЛП?

Нужно ли регистрировать ФЛП для продажи собственно выращенной продукции

В публичном пространстве некоторые эксперты начали публиковать информацию об обязательности регистрации ФЛП всем, кто продает собственно выращенные овощи и продукты животноводства. Впрочем, по словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, такое требование никогда не существовало. Более того, Налоговый кодекс предусматривает льготы для продажи собственных овощей и продуктов животноводства.

Кроме того, он обратил внимание на то, что любое физическое лицо имеет право реализовывать излишки продукции, выращенной на своем приусадебном участке или на землях для ведения личного крестьянского хозяйства, без регистрации предпринимательской деятельности, при условии соблюдения установленных норм.

Условия для реализации собственной продукции без регистрации ФЛП

Согласно Налоговому кодексу Украины, физические лица имеют право продавать собственную сельскохозяйственную продукцию без регистрации ФЛП, если придерживаются определенных условий.

"По статье 165 Налогового кодекса селяне имеют право продавать собственно выращенную продукцию на сумму до 12 минимальных заработных плат в год без регистрации ФЛП, без декларирования и без уплаты налогов", - прокомментировал РБК-Украина эксперт по налогам, судам и инвестициям Богдан Янкив.

В 2025 году эта сумма составляет 96 000 гривен из расчета минимальной заработной платы, умноженной на 12 месяцев.

По словам Янкива, для подтверждения статуса личного крестьянского хозяйства необходимо получить справку формы 3-ДФ. Указанная справка выдается сельским, поселковым или городским советом по месту жительства налогоплательщика в течение пяти рабочих дней с момента подачи письменного заявления.

"Этот документ удостоверяет, что продукция выращена на собственном земельном участке, предоставленном для ведения личного крестьянского хозяйства", - добавил эксперт.

Когда нужно регистрировать ФЛП для продажи своей продукции

"Все, кто не имеют справки 3-ДФ или превышают оборот в 12 минимальных зарплат в год, должны зарегистрировать ФЛП", - отмечает Богдан Янкив. Также он уточняет, что такие лица обязаны подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, а также самостоятельно платить налог с суммы превышения лимита.

Кроме продукции растениеводства, следует учитывать и доходы от продажи животноводческой продукции. В этом случае необлагаемый лимит составляет 400 тысяч гривен в год (50 минимальных зарплат). Однако при этом нужно предоставить подтверждение самостоятельного выращивания, откармливания или разведения продукции животноводства. Если такое подтверждение отсутствует, то все доходы облагаются налогом на общих основаниях.

Стоит заметить, что эти изменения являются относительно новыми. Ранее ограничения по доходу от продажи собственной сельскохозяйственной продукции не устанавливались. Эксперт прогнозирует, что в ближайшие годы эти правила останутся без изменений.