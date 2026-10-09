Налоги на предметы роскоши в Украине нужно повышать – эксперт

Комментируя инициативу мэра Харькова и главы Ассоциации прифронтовых городов и общин Игоря Терехова по снижению НДС на социально важные товары, Кущ отметил, что таким образом одна семья из двух пенсионеров могла бы за год сэкономить себе условную "тринадцатую пенсию".

"Ключевой вопрос очевиден – где взять деньги для компенсации недополученного государством налога в таком случае", – говорится в материале РБК-Украина.

Алексей Кущ предлагает в качестве компенсатора диверсифицировать ставку НДС, повысив ее, например, до 25% – на предметы роскоши и товары премиум-сегмента, в том числе люксовые автомобили.

"Это (снижение НДС на социально важные товары, – ред.) – единственный механизм, который сейчас может остановить этот социальный кризис. И даже относительно стабильные страны, такие, как Польша, применяют подобные механизмы поддержки бедного населения – снижен НДС на овощи, фрукты, яйца, мясо и т.д.", – сказал Кущ в комментарии изданию.