RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Налоги на предметы роскоши в Украине нужно повышать – эксперт

17:00 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Александр Мороз
Украинцы продолжают покупать дорогие автомобили, несмотря на войну и кризис (фото: Getty Images)

Ставку НДС в Украине следует диверсифицировать, снизив ее на социально важные товары. И напротив, повысить НДС на предметы роскоши и товары премиум-сегмента.

Об этом в комментарии для материала РБК-Украина " Ловушка бедности. Как спасти украинцев от финансовой катастрофы во время войны " сказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Комментируя инициативу мэра Харькова и главы Ассоциации прифронтовых городов и общин Игоря Терехова по снижению НДС на социально важные товары, Кущ отметил, что таким образом одна семья из двух пенсионеров могла бы за год сэкономить себе условную "тринадцатую пенсию".

"Ключевой вопрос очевиден – где взять деньги для компенсации недополученного государством налога в таком случае", – говорится в материале РБК-Украина.

Алексей Кущ предлагает в качестве компенсатора диверсифицировать ставку НДС, повысив ее, например, до 25% – на предметы роскоши и товары премиум-сегмента, в том числе люксовые автомобили.

"Это (снижение НДС на социально важные товары, – ред.) – единственный механизм, который сейчас может остановить этот социальный кризис. И даже относительно стабильные страны, такие, как Польша, применяют подобные механизмы поддержки бедного населения – снижен НДС на овощи, фрукты, яйца, мясо и т.д.", – сказал Кущ в комментарии изданию.

Как ранее сообщало РБК-Украина, мэр Харькова Игорь Терехов предложил снизить налог на добавленную стоимость на базовые продукты питания и лекарства до 5%.

Напомним, правительство заложило в проект госбюджета на следующий год повышение НДС на один процент , с 20% до 21%. Цель повышения – запуск программы страхования бизнеса от военных рисков.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НДСГосбюджет