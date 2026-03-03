Налоги при продаже авто: в МВД объяснили, кто и сколько должен платить в 2026 году

При продаже автомобиля в Украине через доверенное лицо обязанности по уплате налогов остаются на владельце транспортного средства.
Согласно Налоговому кодексу Украины, доход от продажи движимого имущества подлежит налогообложению. Плательщиком всегда выступает официальный владелец имущества, то есть лицо, которое имеет право собственности на транспортное средство.
Даже если отчуждение автомобиля осуществляется через представителя на основании нотариальной доверенности, это не меняет статус плательщика. Доверенное лицо только представляет интересы собственника, но не приобретает права собственности. Поэтому налоговые обязательства возникают именно у того, кто вписан в техпаспорт.
Размер налога зависит от количества операций по отчуждению авто в течение календарного года. Первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года не облагается налогом.
Если владелец осуществляет вторую продажу в течение года, он должен уплатить 5% налога на доходы физических лиц и военный сбор. Начиная с третьей и каждой последующей продажи, ставка возрастает до 18%.
Учет количества таких операций осуществляется сервисными центрами МВД непосредственно при проведении регистрационных действий.
Стоит помнить, что продажа транспортного средства по доверенности не является юридическим основанием для освобождения владельца от налоговых начислений. Налог рассчитывается именно с дохода, который официально получает владелец, а наличие доверенного лица не меняет статус операции.
