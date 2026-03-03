Налоги при продаже авто: в МВД объяснили, кто и сколько должен платить в 2026 году

Главное:

Налог платит владелец авто, а не лицо с доверенностью.

Первая продажа легковушки в год не облагается налогом.

За третью продажу придется отдать 18% от дохода.

Кто обязан платить налоги

Согласно Налоговому кодексу Украины, доход от продажи движимого имущества подлежит налогообложению. Плательщиком всегда выступает официальный владелец имущества, то есть лицо, которое имеет право собственности на транспортное средство.

Даже если отчуждение автомобиля осуществляется через представителя на основании нотариальной доверенности, это не меняет статус плательщика. Доверенное лицо только представляет интересы собственника, но не приобретает права собственности. Поэтому налоговые обязательства возникают именно у того, кто вписан в техпаспорт.

Сколько придется заплатить в 2026 году

Размер налога зависит от количества операций по отчуждению авто в течение календарного года. Первая продажа легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда в течение года не облагается налогом.

Если владелец осуществляет вторую продажу в течение года, он должен уплатить 5% налога на доходы физических лиц и военный сбор. Начиная с третьей и каждой последующей продажи, ставка возрастает до 18%.

Учет количества таких операций осуществляется сервисными центрами МВД непосредственно при проведении регистрационных действий.

Важные нюансы

Стоит помнить, что продажа транспортного средства по доверенности не является юридическим основанием для освобождения владельца от налоговых начислений. Налог рассчитывается именно с дохода, который официально получает владелец, а наличие доверенного лица не меняет статус операции.



Кто должен платить налоги при продаже авто? (инфографика: Главный сервисный центр МВД)