Налоги и покупки в магазинах. Как украинцы влияют на польскую экономику

По словам чиновника, уровень трудоустройства украинских беженцев в Польше самый высокий среди стран ЕС.

"Последние данные свидетельствуют, что этот уровень трудоустройства в Польше составляет 67%, в то же время в Германии он не достигает даже 30%", – отметил Мацей Дущик.

В Управлении социального страхования (ZUS) зарегистрировано более 750 тыс. украинцев, которые платят взносы с работы.

"Граждане Украины вносят сейчас очень много в польскую систему социального страхования. В то же время, если речь идет об использовании (ZUS производит также выплаты беженцам – ред.), то эти суммы в целом не так велики", – отметил он во время обсуждения в Сейме законопроекта о помощи украинцам.

На рост польской экономики повлял и приток беженцев из Украины. В частности, об этом было проведено несколько независимых исследований.

"В первый период наблюдались значительные расходы военных беженцев, которые привезли с собой наличные деньги, и тогда наблюдался рост, который оценивается в 0,5% ВВП. Сегодня же, если смотреть в перспективе нескольких лет, то наиболее вероятная оценка – рост ВВП на протяжении 5 лет на 1,2-2%. Это достаточно много", – отметил чиновник.

По предварительным данным, в Польше находится до 1 млн украинских беженцев. Сейм проголосовал за продление временной защиты для украинцев без изменений до 30 июня 2024 года.