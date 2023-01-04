В "Дию" вернули полезную услугу, которую приостановили в начале войны: подробности

В приложение "Дия" вернули возможность получить справку из Государственного реестра прав. Услуга была приостановлена после начала полномасштабного вторжения врага.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Справка дает возможность подтвердить то, что вы владелец той или иной недвижимости.

До начала полномасштабного вторжения услугой ежегодно пользовалось около миллиона украинцев, а за месяц от запуска услуги в "Дия" справку получили почти 18 тысяч раз.

"К примеру, справку можно заказать перед арендой квартиры, чтобы убедиться, действительно ли вы снимаете жилье у реального собственника. Также она понадобится для дальнейшей оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами имущества", - пишет Федоров.

С начала полномасштабной войны реестры приостановили работу в целях безопасности, а с мая снова начали работать. Тем временем "Дия" улучшила услугу на своем портале, благодаря чему справку можно получить за совсем короткий промежуток времени.