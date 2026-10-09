Подарки Путину не сработают на мир: Зеленский отреагировал на скандальное решение Трампа

"Подарки Путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира. Россия "отблагодарит" за дизель дальнейшим террором и подлостями", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что разрешение стране-агрессору продавать нефтепродукты является инвестицией в войну, которую нужно закончить, а не продолжить. Зеленский заявил, что необходима реальная деэскалация с РФ в зеркальном формате.

"Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной деэскалационной договоренности с Россией - это очевидная слабость, это играет на Россию, на то, что она будет убивать больше, воевать дольше, еще меньше будет уважать Америку и нанесет еще больше потерь и ущерб миру", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Трамп сегодня заявил, что в разговоре с Путиным договорился, что РФ немедленно поставит более 300 000 тонн дизеля на американский и мировой рынки, еще 500 000 тонн - в течение ноября, и 1 000 000 тонн - сразу после этого.

Кроме того, учитывая состояние нефтеперерабатывающих заводов РФ, страна-агрессор затем поставит еще 3 000 000 тонн дизельного топлива.