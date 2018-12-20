Подарунки на Новий рік своїми руками: 5 незвичайних ідей

Фото: Подарунки на Новий рік (pixabay.com)

Оригінальні ідеї, що подарувати на Новий рік 2019 близьким, handmade презенти та їстівні сувеніри

Топ-5 оригінальних подарунків на Новий рік 2019

Всім говорили в дитинстві, що подарунки на Новий рік і Різдво своїми руками - найкращий вибір. Це дійсно так, адже такі презенти ми даруємо найближчим людям, які оцінюють не вартість, а любов і увагу.

Styler зібрав кілька цікавих ідей handmade подарунків на Новий рік 2019, і смачні сувеніри гостям на святковий стіл.

1. Новорічний вінок своїми руками

Європейська традиція прикрашати вікна чи двері різдвяним вінком міцно закріпилася і у нас. Такий подарунок дуже сподобається батькам, дідусям і бабусям. Вони із задоволенням прикрасять їм двері в будинку.

Фото: Новорічний вінок (pixabay.com)

Зробити новорічний вінок можна з використанням традиційних святкових аксесуарів (ялинкові іграшки, шишки, ялинові гілки, гірлянда, серпантин). В якості каркасу використовується дріт, гілки прикріплюються ниткою, іграшки та серпантин - клейовим пістолетом.

Ще один та найбільш простий спосіб виготовлення святкового вінка - з кольорового паперу.

Знадобиться:

смужки паперу різних відтінків зеленого кольору;

клей;

ножиці;

декор (намистинки, бантики);

пластикова тарілка.

Фото: Вінок з кольорового паперу (instagram.com/isolabellasalon)

З пластикової тарілки вирізати середину - вийде основа, на якій буде збиратися вінок. З кольорового паперу вирізати смужки рівної товщини і за допомогою клею закріпити їх на основі. Ножицями зробити фігурні кінчики на кожному сегменті. Декорувати вінок намистинками, бісером, бантиками.

2. Сніговик з ватних паличок

Родичам можна підготувати новорічні вироби на ялинку. Об'ємний сніговик з ватних паличок стане ексклюзивною прикрасою.

Для його створення знадобляться: ватні палички, шаблон фігурки сніговика з картону, ножиці, клейовий пістолет, намистинки для декору.

Відео: Сніговик з ватних паличок (instagram.com/gmaghobby)

3. Свічники з келихів

Свічки створюють відчуття тепла і сімейного затишку і вважаються одним з головних новорічних атрибутів. Оригінальна ідея для створення підсвічника потребує мінімум зусиль і найпростіші матеріали: винні келихи, дрібні ялинкові іграшки, шишки, блискітки, клей, картон.

З картону потрібно вирізати коло по діаметру келиха, всередині нього розмістити кульки, шишки або інший декор. Потім акуратно приклеїти до келиха коло. Місце стику прикрасити стрічкою.

Фото: Свічники з келихів (instagram.com/isolabellasalon)

4. Подарунок на Новий рік своїми руками: в'язання

Ніхто не відміняв в якості подарункових ідей використовувати різні рукоділля. Зимовий сезон найкраще сприяє створенню теплих і затишних шарфів, рукавиць, тапочок, які теж можна за допомогою певного тематичного декору зробити дуже святковими.

Володіючи умінням в'язати лицьові і виворітні петлі, можна порадувати багатьох теплими і дуже потрібними в зимову холоднечу сюрпризами.

Фото: Мітенки в подарунок на Новий рік (pixabay.com/Riala)

5. Смачні речі на Новий рік: пінгвіни з маршмеллоу

Напевно, немає людини, яка зможе встояти перед гарними і смачними десертами. Оригінальні пінгвінчікі прикрасять святковий стіл і неодмінно сподобаються дітям.

Необхідні інгредієнти: маршмеллоу білого кольору, плитка шоколаду, m&m's, палички.

Відео: Пінгвінчики з маршмеллоу (instagram.com/kidspiration)

Раніше Styler пропонував 5 простих ідей для створення новорічних прикрас своїми руками з підручних матеріалів.

Нагадаємо, експерти розповіли про правила новорічного застілля. Щоб вечірка пройшла без шкоди для здоров'я, потрібно пити більше води.

Відео: РБК-Україна