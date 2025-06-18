Не подали отчет в ТЦК до 20 июня? За что предприятиям грозит штраф до 59 тысяч гривен

Юрист объясняет, что эта обязанность касается только юридических лиц. Физические лица и ФОП освобождены от представления такой отчетности. Требование определено пунктом 9 порядка №1921, утвержденным постановлением Кабмина от 28 декабря 2000 года (в редакции 2023-2025 годов).

Подача этой отчетности является частью мобилизационной подготовки государства, а ее игнорирование может быть расценено как нарушение законодательства в сфере обороны. В случае неподачи отчета предприятию грозит административная ответственность, в виде штрафа в размере от 2000 до 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 34 000 до 59 500 гривен (ст. 210-1 КУоАП).

Что нужно подать

В ТЦК следует передать "Ведомость о наличии и техническом состоянии транспортных средств, а также граждан, работающих на этих транспортных средствах". Отчет оформляется по форме, определенной Минобороны, с обязательным подтверждением вручения.

В случае изменений в составе транспорта или среди водителей, субъекты хозяйствования обязаны обновить отчет в течение 7 дней.

"Поэтому рекомендация предприятиям не затягивать с подачей этой отчетности в ТЦК и СП, чтобы избежать штрафов и дополнительного внимания со стороны правоохранительных органов", - заключает Козян.