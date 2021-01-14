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В Україні на грип захворіло 89 тисяч осіб за тиждень: вдвічі менше епідпорогу

Україна, Четвер 14 січня 2021 10:15
В Україні на грип захворіло 89 тисяч осіб за тиждень: вдвічі менше епідпорогу
Фото: застуджений чоловік (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за минулий тиждень на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ) захворіло 89 133 людини, з них 35,5% - діти. Інтенсивність захворюваності на 51,4% менше епідеміологічного порогу.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Так, показник інтенсивності захворюваності в Україні становить 234,6 на 100 тисяч населення.

"В країні не зафіксовано географічного поширення грипу. За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від пацієнтів позитивних результатів на вірус грипу не отримано, однак визначені віруси SARSCoV-2", - повідомили в МОЗ.

За тиждень у країні не було виявлено жодного летального випадку від грипу. Вакцинувалися 2895 осіб.

При цьому з початку епідсезону захворюваність на грип та ГРВІ на 8,5% вище показника за аналогічний період минулого року. Всього з вересня в Україні перехворіли 6,3% населення країни.

Нагадаємо, у Києві в перший тиждень 2021 року зафіксували 5 798 хворих на грип та ГРВІ. Захворюваність у столиці нижче епідпорогу на 73,9%.

Відзначимо, в Україні з 8 по 24 січня ввели жорсткий карантин через коронавірус, через те, що в кінці січня очікується спалах захворюваності на грип.

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