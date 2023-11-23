Начинают беситься. Под Бахмутом россияне бегут по своим заминированным полям, - НГУ

По его словам, командование сил противника не считается с потерями в живой силе и технике ради постоянных штурмовых действий в районе Бахмута.

"Россияне не в состоянии логистически обеспечить то количество лиц, которое они нагнали. Вражеские штурмовые группы и группы копателей начинают беситься. Они бегут по своим заминированным полям", - рассказал начштаба 4 бригады НПУ.

Также офицер добавил, что российские оккупанты уже дошли до того, что минируют пути отхода, чтобы собственная пехота не смогла отойти во время штурма. Кроме того, враг ставит пулеметчиков позади этих "штурмовиков".

"Несмотря на свои потери, противник продолжает атаковать", - говорит Нагорный.

Украинские защитники на Бахмутском направлении на фоне ухудшения погодных условий перешли к позиционной обороне, сказал представитель бригады Нацгвардии "Рубеж".

Нагорный добавил, что интервенты пытаются оказывать давление на логистику Сил обороны, усилились обстрелы украинских позиций. Несмотря на контрбатарейную борьбу ВСУ, войска РФ усилили влияние БПЛА типа "Ланцет", а также проводят минирование.

"Противник забрасывает нашу пехоту собственным мясом", - подчеркнул он.

Ситуация в районе Бахмута

По данным Генерального штаба ВСУ, на Бахмутском направлении Силы обороны вчера проводили штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Бойцы ВСУ наносят российским захватчикам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, 20 ноября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о попытках врага проводить штурмовые действия на Купянском и Бахмутском направлениях, однако Силы обороны отразили все атаки войск РФ.

Детальнее о ситуации на фронте - читайте в материале РБК-Украина "Авдеевка поглощает ресурсы РФ". Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм".