Начиная с февраля. Сколько Украина освободила населенных пунктов от оккупантов

"С февраля до сегодняшнего дня деоккупировано 1 884 населенных пункта. Сразу за ВСУ туда пришли украинские власти. Восстановление инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения, гуманитарная помощь, восстановление государственных услуг, денежные выплаты", - написал Тимошенко.

Отметим, что украинские военные продолжают освобождать земли от врага. Так, за неделю ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной Луганской области.

Добавим, что в планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Командование предполагает, что это может произойти уже в следующем году.

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