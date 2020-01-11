Почесне консульство України відкривається у Філадельфії

У місті Філадельфія (Сполучені Штати Америки) відкривається почесне консульство України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України у США.

У суботу було підписано відповідну угоду.

"Ми робимо все, щоб ставати ближчими та ефективнішими для українців, які проживають чи перебувають в Америці, тому сьогодні підписали угоду про створення нового почесного консульства України, яке відкривається в одному з найбільших міст східного узбережжя США, колишній тимчасовій американській столиці - місті Філадельфія (штат Пенсильванія)", - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що Філадельфія є одним з найбільших осередків української громади Америки.

Так, 11 січня посол України в США Володимир Єльченко узяв участь в офіційній церемонії підписання угоди про заснування почесного консульства.

Нагадаємо, у травні минулого року почесне консульство України відкрилося в столиці італійського острова Сардинія місті Кальярі.

Як писало РБК-Україна, в кінці березня 2019-го посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив про відкриття ще одного Почесного українського консульства. Його відкрили в польському місті Катовіце.