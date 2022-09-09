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Чому українське ППО збиває не всі ракети, випущені Росією: відповідь Повітряних сил

фото: речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат (іmil in ua)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Українській системі протиповітряної оборони складно перехоплювати ракети, які летять зі швидкістю понад 3 тисячі км/год.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Нам легше збивати "Калібри", Х-101, х-555. Плюс, вдається збивати керовані авіаційні ракети Х-59. Решта - Х-22, Х-31, ракети "Онікс", ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" - наші кошти не можуть ефективно збивати. Ракети, які летять зі швидкістю приблизно 900 км/год - більш прийнятна мета для тих засобів, які у нас є. Ті, які летять зі швидкістю понад 3 тисячі км/год - їх складно перехоплювати нашій системі ППО", - заявив він.

Гнат додав, що Україні потрібно мати на озброєнні сучасні комплекси, які скоро надійдуть від західних партнерів - NASAMS, IRIS-T.

"Виробники заявляють про те, що ці комплекси можуть збивати навіть "Іскандери". Але у нас немає підтверджених результатів, тому що наша країна вперше опинилася в таких умовах, коли засобами ППО доводиться протистояти ракетним атакам", - додав він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного військового вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тисячі ракет.

Раніше начальник Київської міської Військової адміністрації Микола Жирнов повідомив, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

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