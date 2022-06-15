Які продукти в Україні дорожчають найшвидше: дані за останній місяць

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в травні 2022 року. За останній місяць найбільше подорожчали рис, гречка і капуста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Держстату .

За даними статистичного відомства, порівняно з квітнем рис подорожчав на 16,3% до 46,6 гривень за кілограм, крупа гречана - 12,2% до 69,3 гривень за кілограм.

Капуста білокачанна подорожчала на 46,5% до 33,3 гривень за кілограм, морква на 11,5% до 22,3 гривень за кілограм.

Крім того, риба морожена подорожчала на 4,5% до 128,7 гривень за кілограм, сало на 2,2% до 120,4 гривень за кілограм.

Водночас яйця подешевшали на 21,8% до 19,4 гривень за десяток.

Алкоголь і сигарети

За даними Держстату: