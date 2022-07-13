Чому Україна не збиває ворожі літаки над Білоруссю: пояснення військових

Збивати російські літаки в просторі Білорусі Україні не дозволяють потужності засобів ППО. Це можливо лише у випадку, коли літак увійде в зону їх ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу у середу, 13 липня.

"На жаль ми не можемо її знищувати (російську авіацію, - ред.) на території Білорусі. Це занадто далеко, щоб ми могли її дістати. Російська авіація працює довкола України, в такій підкові, від Білорусі починаючи, закінчуючи островом Зміїний. Між Зміїним і Севастополем вони находяться постійно, 24 на 7, в режимі постійного патрулювання", - розповів він.

За словами Ігната, вони (РФ, - ред.) перебазовують літаки з одного плацдарму на інший, використовуючи всі без виключення аеродроми Білорусі.

"Ми можемо їх (літаки, - ред.) знищувати лише тоді, коли вони увійдуть у зону ураження нашої ППО. На сьогодні ті засоби що ми маємо, це С-300. Дальність ураження цього комплексу до 70 км. Зрозуміло, що ці комплекси стоять на території України і ясно що не на самому кордоні", - додав він.