Чому цифровий паспорт безпечніший за паперовий: відповідь Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації назвали переваги цифрових паспортів над паперовими. Українцям радять використовувати перший варіант, оскільки він є набагато безпечнішим.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

"Поясню про безпеку "Дії". Є дані, які потрапляють в реєстр, коли ми отримуємо закордонний біометричний паспорт або ID-карту. До речі, раджу ID-карту, тому що це набагато безпечніше ніж паперовий паспорт", - зазначив Банік.

За його словами, при оформленні цифрового паспорта фотографія має вищу якість, аніж у паперовому варіанті.

"Коли ти оформлюєш такий паспорт, тебе фотографують, але ця фотографія набагато якісніша ніж у наших паперових паспортах, і беруть відбитки пальців. Це частина безпеки в державному розумінні", - підкреслив Банік.

Він наголосив, що у серверах "Дії" немає жодних даних.

"Ми просто передаємо дані через свій сервер. Коли людина авторизувалася в "Дії", ми робимо запит до відповідного реєстру і через наш сервер ці дані йдуть до користувача. Тобто "Дія" - це таке віконечко, через яке людина запитує свої ж документи", - додав Банік.