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Почему цифровой паспорт безопаснее бумажного: ответ Минцифры

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Киев, Четверг 28 октября 2021 14:35
Почему цифровой паспорт безопаснее бумажного: ответ Минцифры Фото: руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В Министерстве цифровой трансформации назвали преимущества цифровых паспортов над бумажными. Украинцам советуют использовать первый вариант, поскольку он намного безопаснее.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Объясню о безопасности "Дии". Есть данные, которые попадают в реестр, когда мы получаем заграничный биометрический паспорт или ID-карту. Кстати, советую ID-карту, потому что это намного безопаснее чем бумажный паспорт", - отметил Баник.

По его словам, при оформлении цифрового паспорта фотография имеет более высокое качество, чем в бумажном варианте.

"Когда ты оформляешь такой паспорт, тебя фотографируют, но эта фотография намного качественнее чем в наших бумажных паспортах, и берут отпечатки пальцев. Это часть безопасности в государственном понимании", - подчеркнул Баник.

Он отметил, что в серверах "Дии" нет никаких данных.

"Мы просто передаем данные через свой сервер. Когда человек авторизовался в "Дии", мы делаем запрос в соответствующий реестр и через наш сервер эти данные идут к пользователю. То есть"Дия" - это такое окошечко, через которое человек запрашивает свои же документы", - добавил Баник.

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Министерство цифровой трансформации
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