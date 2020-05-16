Чому принц Гаррі одружився на Маркл? Дворецький принцеси Діани розкрив правду

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: twitter.com/TheRoyalUK)

Маркл нагадує Гаррі його улюблену жінку

Меган Маркл мало кому подобається через своєрідний характер, проте принц Гаррі обрав саме її та продовжує з нею бути. Мабуть, на це є свої причини. Дворецький загиблої принцеси Діани знає, на чому ґрунтується вибір Гаррі і ділиться своєю думкою з фанатами.

Проти цього шлюбу виступало все сімейство принца і родичів, які не проявляли симпатію по відношенню до американської актриси ще спочатку. Проте ось уже кілька років пара щаслива.

Гаррі навіть відмовився від своїх королівських обов'язків і залишив Великобританію, щоб задовольнити бажання Меган. Дворецький загиблої принцеси знає пояснення. Справа в тому, що характер Меган Маркл дуже нагадує Діану.

Їхні вчинки та поведінка часто не вписуються в загальну канву і викликають критику оточуючих, але їх не можна назвати слабовольными. "Діана могла постояти за свої переконання, Меган Маркл теж це під силу", - відзначає Пол Барелл.

Актриса нагадала принцу загиблу матір і це стало причиною закоханості. Однак, за словами дворецького, якби принцеса була жива, то між нею і дружиною принца Гаррі могли б траплятися гучні скандали.

Нагадаємо, що принци Гаррі та Вільям помирилися.

Ми писали, що 6 травня спадкоємець герцога і герцогині Сассекських принц Арчі відсвяткував свій перший день народження.

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Автор: Дарина Яновська