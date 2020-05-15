ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Принци Гаррі та Вільям помирилися: братів згуртувала спільна біда

STYLERПерсони    15.05.2020 - 07:06
Принци Гаррі та Вільям помирилися: братів згуртувала спільна біда
Принц Гаррі і принц Уїльям (фото: flickr.com by Tahir Muhammad)

Принц Гаррі і принц Вільям знову стали спілкуватися та забули розбіжності

Принц Гаррі та принц Вільям відновили дружні стосунки й колишня напруженість між братами вже пішла в минуле. Вони поновили спілкування на тлі загальних переживань за здоров'я батька, 71-річного принца Чарльза, який нещодавно перехворів на коронавірус.

За словами британського королівського кореспондента Кеті Ніколл, брати знову на зв'язку, вони спілкуються телефоном і здійснювали відеодзвінки, в тому числі й з нагоди сімейних днів народжень. Про це передає Entertainment Tonight.

Крім того, згідно з інформацією Ніколл, передбачувана напруженість між дружинами принців Меган Маркл і Кейт Міддлтон також зменшилася.

"Я думаю, що з обох сторін є відчуття полегшення, що ця висока драма тепер пішла в минуле", - каже вона.

"Сассекси вільні продовжувати своє нове життя, і Кембриджі можуть повернутися до свого старого життя без жодних образ і драми, яка явно була великою проблемою за лаштунками. Я думаю, що Кейт і Вільям якоюсь мірою сумують за Гаррі та Меган, але, безумовно, вони сумують за Гаррі, який є частиною їх життя", - додала Ніколл.

Королівський кореспондент також вважає дуже ймовірним, що члени британської монаршої родини взяли участь у груповому відеодзвінку через Zoom, присвяченому недавньому першому дню народження сина Гаррі та Меган принцу Арчі.

Нагадаємо, що 6 травня спадкоємець герцога і герцогині Сассекських принц Арчі відсвяткував свій перший день народження. Меган Маркл і принц Гаррі, які зараз живуть в розкішному особняку з басейном в Малібу (Каліфорнія, США), на честь свята записали для шанувальників цікаве відео. Таким чином уся родина взяла участь у благодійній кампанії Save the Stories в Британії та Штатах, мета якої надати необхідну підтримку дітям, постраждалим від пандемії COVID-19.

Раніше ми писали про те, що наприкінці березня британський принц Чарльз одужав від коронавірусу в легкій формі та вийшов із самоізоляції.

Автор: Марія Бойко

Теги Новини України принц ГарріПринц Вільям
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся