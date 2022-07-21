Чому Білорусь не вторглася до України: відповідь Лукашенка

Збройні сили Білорусі не беруть участь у російському вторгненні в Україну, тому що "поки не потрібні там зараз".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА", яка публікує витяги з інтерв'ю Олександра Лукашенка для AFP.
"Слухайте, припустимо, я підключився б до цієї операції Росії в Україні. Я щось додав би до цього? Ні. Зброя у нас така, як у Росії. Людей військових у них вистачає для того, щоб воювати. Ми там просто не потрібні зараз", - заявив він.
Нагадаємо, напередодні Збройні сили України звернулися до військ Білорусі із закликом не брати участь у російському вторгненні, щоб не зробити народи обох країн ворогами.
Через загрозу білоруського вторгнення Україна продовжує вживати заходів щодо посилення кордону.
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