Начало оккупации: как 11 лет назад пророссийские сепаратисты захватили Донецкую ОГА

11 лет назад, 6 апреля 2014 года, в Донецке произошел переломный момент, который стал отправной точкой российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Именно в этот день после митинга на площади Ленина пророссийские боевики захватили здание Донецкой областной государственной администрации. С него был сброшен украинский флаг, а вместо него поднят триколор России и символика самопровозглашенных образований.

От митинга в Донецке - до штурма ОГА

Пророссийский митинг в центре Донецка собрал около двух тысяч человек. Он был посвящен задержанным бойцам "Беркута", которые участвовали в расстрелах во время Революции Достоинства. После митинга колонна двинулась к зданию ОГА. Примерно 50 агрессивно настроенных лиц с оружием и палками прорвали охрану со стороны правоохранителей, использовали взрывпакеты и гранаты.

Протестующие быстро заняли помещение. Над ОГА появился флаг России, а в кабинетах портреты украинских чиновников заменили на фото бывшего президента Украины Виктора Януковича. Уже на следующий день, 7 апреля, боевики провозгласили создание так называемой "Донецкой народной республики".



Митинги в Донецке в апреле 2014 года (фото: Донецкая ОГА)

По результатам опроса Донецкого института социальных исследований и политического анализа (март 2014), только 26,5% горожан поддерживали пророссийские действия, тогда как более 40% - выступали за единство Украины. Насилие, захват админзданий и попытки отсоединения от Украины осуждало подавляющее большинство жителей города.

Координация с Москвой и угроза "референдума"

Захват ОГА имел четко спланированный сценарий. В здании сразу создали "координационный совет" и поставили ультиматум: областной совет должен до полуночи принять решение о "референдуме" о присоединении к России. В случае отказа угрожали формированием "народного областного совета".



Митинги в Донецке в апреле 2014 года (фото: Донецкая ОГА)

Этому предшествовала информационная кампания, насыщенная фейками о "притеснениях" русскоязычного населения, агитация и поддержка пророссийских сил партиями вроде "Русский блок" и "Народное ополчение Донбасса".

Штурм СБУ, баррикады и первые выстрелы

В ночь на 7 апреля боевики захватили здание СБУ в Донецке. Вокруг ОГА уже были баррикады из шин и колючей проволоки. Протестующие установили блокпосты, готовились к обороне. Журналистам запрещали фиксировать события, угрожали и требовали покинуть территорию.

Позже началась стрельба возле здания областного телевидения, где протестующие пытались заставить медиа дать им эфир. Вечером 7 апреля спецподразделения СБУ освободили здание облуправления СБУ, но это уже не остановило дальнейшую эскалацию.



Митинги в Донецке в апреле 2014 года (фото: Донецкая ОГА)

Реакция власти

Правительство Арсения Яценюка сразу заявило, что речь идет о попытке реализовать кремлевский план дестабилизации ситуации на востоке. Донецкий горсовет призвал соблюдать закон, а районные советы открестились от участия в захватах.

Глава ОГА Сергей Тарута назвал "народный совет" незаконным и призвал к созыву внеочередной сессии действующего облсовета. Тем временем прокуратура открыла дело по статье "массовые беспорядки".

События в Славянске

12 апреля 2014 года боевики во главе с Игорем Гиркиным (Стрелковым) захватили отдел милиции в Славянске, начав новую фазу - вооруженную. В городе появились блокпосты, начались репрессии против украински настроенных граждан. Боевики уничтожали инфраструктуру, а тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть дома.

Вечером того же дня СНБО принял решение о начале Антитеррористической операции, которая официально была начата 13 апреля.

Захват Донецкой ОГА стал символом начала войны. Оттуда пошли новые преступления, предательства, трагедии и масштабные боевые действия. Но даже тогда, в 2014-м, большинство жителей Донбасса не поддерживало агрессоров. Однако люди стали заложниками ситуации, а почти за 8 лет война распространилась на всю территорию нашей страны.

При подготовке материала использованы следующие источники: Донецкая областная государственная администрация, Армия FM.