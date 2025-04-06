Начало оккупации: как 11 лет назад пророссийские сепаратисты захватили Донецкую ОГА

6 апреля 2014 года пророссийские силы захватили здание Донецкой областной государственной администрации (ОГА). Этот день стал точкой невозврата - с него началась фактическая оккупация Донбасса.
РБК-Украина вспоминает, как происходил захват, кто его организовывал и почему украинская власть не смогла этому помешать.
11 лет назад, 6 апреля 2014 года, в Донецке произошел переломный момент, который стал отправной точкой российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Именно в этот день после митинга на площади Ленина пророссийские боевики захватили здание Донецкой областной государственной администрации. С него был сброшен украинский флаг, а вместо него поднят триколор России и символика самопровозглашенных образований.
Пророссийский митинг в центре Донецка собрал около двух тысяч человек. Он был посвящен задержанным бойцам "Беркута", которые участвовали в расстрелах во время Революции Достоинства. После митинга колонна двинулась к зданию ОГА. Примерно 50 агрессивно настроенных лиц с оружием и палками прорвали охрану со стороны правоохранителей, использовали взрывпакеты и гранаты.
Протестующие быстро заняли помещение. Над ОГА появился флаг России, а в кабинетах портреты украинских чиновников заменили на фото бывшего президента Украины Виктора Януковича. Уже на следующий день, 7 апреля, боевики провозгласили создание так называемой "Донецкой народной республики".
Митинги в Донецке в апреле 2014 года (фото: Донецкая ОГА)
По результатам опроса Донецкого института социальных исследований и политического анализа (март 2014), только 26,5% горожан поддерживали пророссийские действия, тогда как более 40% - выступали за единство Украины. Насилие, захват админзданий и попытки отсоединения от Украины осуждало подавляющее большинство жителей города.
Захват ОГА имел четко спланированный сценарий. В здании сразу создали "координационный совет" и поставили ультиматум: областной совет должен до полуночи принять решение о "референдуме" о присоединении к России. В случае отказа угрожали формированием "народного областного совета".
Митинги в Донецке в апреле 2014 года (фото: Донецкая ОГА)
Этому предшествовала информационная кампания, насыщенная фейками о "притеснениях" русскоязычного населения, агитация и поддержка пророссийских сил партиями вроде "Русский блок" и "Народное ополчение Донбасса".
В ночь на 7 апреля боевики захватили здание СБУ в Донецке. Вокруг ОГА уже были баррикады из шин и колючей проволоки. Протестующие установили блокпосты, готовились к обороне. Журналистам запрещали фиксировать события, угрожали и требовали покинуть территорию.
Позже началась стрельба возле здания областного телевидения, где протестующие пытались заставить медиа дать им эфир. Вечером 7 апреля спецподразделения СБУ освободили здание облуправления СБУ, но это уже не остановило дальнейшую эскалацию.
Митинги в Донецке в апреле 2014 года (фото: Донецкая ОГА)
Правительство Арсения Яценюка сразу заявило, что речь идет о попытке реализовать кремлевский план дестабилизации ситуации на востоке. Донецкий горсовет призвал соблюдать закон, а районные советы открестились от участия в захватах.
Глава ОГА Сергей Тарута назвал "народный совет" незаконным и призвал к созыву внеочередной сессии действующего облсовета. Тем временем прокуратура открыла дело по статье "массовые беспорядки".
12 апреля 2014 года боевики во главе с Игорем Гиркиным (Стрелковым) захватили отдел милиции в Славянске, начав новую фазу - вооруженную. В городе появились блокпосты, начались репрессии против украински настроенных граждан. Боевики уничтожали инфраструктуру, а тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть дома.
Вечером того же дня СНБО принял решение о начале Антитеррористической операции, которая официально была начата 13 апреля.
Захват Донецкой ОГА стал символом начала войны. Оттуда пошли новые преступления, предательства, трагедии и масштабные боевые действия. Но даже тогда, в 2014-м, большинство жителей Донбасса не поддерживало агрессоров. Однако люди стали заложниками ситуации, а почти за 8 лет война распространилась на всю территорию нашей страны.
При подготовке материала использованы следующие источники: Донецкая областная государственная администрация, Армия FM.
Напомним, по состоянию на начало апреля 2025 года российские войска пытаются прорвать трассу "Покровск - Константиновка", что создает опасную ситуацию на этом направлении. Представитель Объединенной стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что оккупанты активизировали атаки, в частности между Покровском, Мирноградом и Константиновкой. Украинские защитники прилагают усилия для сдерживания наступления.
РБК-Украина также писало, что в прифронтовом городе Покровск в Донецкой области остается около 7 тысяч гражданских жителей. Темпы эвакуации значительно снизились, в частности из-за ухудшения ситуации с безопасностью и постоянных обстрелов со стороны российских войск. Местные власти продолжают оказывать помощь тем, кто остается, но призывают жителей эвакуироваться для сохранения жизни и здоровья.
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