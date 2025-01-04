С начала войны армия РФ потеряла на фронте более 794 тысячи солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), россияне продвигаются на трех направлениях и, вероятно, готовят наступление в направлении админграницы Донецкой и Днепропетровской областей.

Ночью военные агрессора снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киеве раздавались взрывы из-за работы ПВО.

В течение 3 января захватчики обстреляли позиции ВСУ более 4 тысяч раз.

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