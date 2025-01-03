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Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед", в Киеве прогремели взрывы

Пятница 03 января 2025 23:22
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Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед", в Киеве прогремели взрывы Фото: россияне снова атакуют Украину дронами-камикадзе (Полтавская ОГА)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Вечером 3 января российские захватчики снова масштабно запускают ударные дроны. Так, по состоянию на 22:10, вражеские дроны двигались

  • в Сумской области, в юго-западном направлении на Полтавскую область;
  • в Черниговской области, в сторону Киевской области;
  • в Полтавской области, курсом на юго-запад.

В 23:01 военные объявили воздушную тревогу в городе Киев из-за приближения дронов из района Броваров и Борисполя.

В 23:10 Воздушные силы сообщили о движении вражеского дрона с северо-востока на Бровары и Киев.

Около 23:18 в столице прогремел ряд взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО по вражеским БпЛА на левом берегу столицы.

В 23:30 объявлен отбой воздушной тревоги в г. Киев.

По состоянию на 23:37, российские ударные БПЛА двигались:

  • на севере Киевской области, курс - южный и западный;
  • в Сумской области, в юго-западном направлении;
  • в Черниговской области в сторону Киевской области;
  • в Полтавской области, курс - юго-западный.

В 00:18 военные сообщили о приближении вражеских ударных БпЛА к Житомиру с севера и северо-востока.

По состоянию на 23:39 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украину атакуют российские дроны-камикадзе &quot;Шахед&quot;, в Киеве прогремели взрывы

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Российские воздушные атаки

Днем 3 января агрессор ударил баллистическими ракетами по Чернигову.

В результате удара повреждены десятки домов, есть раненые и жертва.

В Киевской области обломки российских "Шахедов" упали на открытой местности. Ранения получил мужчина.

В ночь на 3 января россияне атаковали Украину 93 дронами сразу с трех направлений.

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