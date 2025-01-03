Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед", в Киеве прогремели взрывы
Российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Вечером 3 января российские захватчики снова масштабно запускают ударные дроны. Так, по состоянию на 22:10, вражеские дроны двигались
- в Сумской области, в юго-западном направлении на Полтавскую область;
- в Черниговской области, в сторону Киевской области;
- в Полтавской области, курсом на юго-запад.
В 23:01 военные объявили воздушную тревогу в городе Киев из-за приближения дронов из района Броваров и Борисполя.
В 23:10 Воздушные силы сообщили о движении вражеского дрона с северо-востока на Бровары и Киев.
Около 23:18 в столице прогремел ряд взрывов.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО по вражеским БпЛА на левом берегу столицы.
В 23:30 объявлен отбой воздушной тревоги в г. Киев.
По состоянию на 23:37, российские ударные БПЛА двигались:
- на севере Киевской области, курс - южный и западный;
- в Сумской области, в юго-западном направлении;
- в Черниговской области в сторону Киевской области;
- в Полтавской области, курс - юго-западный.
В 00:18 военные сообщили о приближении вражеских ударных БпЛА к Житомиру с севера и северо-востока.
По состоянию на 23:39 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Российские воздушные атаки
Днем 3 января агрессор ударил баллистическими ракетами по Чернигову.
В результате удара повреждены десятки домов, есть раненые и жертва.
В Киевской области обломки российских "Шахедов" упали на открытой местности. Ранения получил мужчина.
В ночь на 3 января россияне атаковали Украину 93 дронами сразу с трех направлений.
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