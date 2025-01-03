Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед", в Киеве прогремели взрывы

Российские террористы снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Вечером 3 января российские захватчики снова масштабно запускают ударные дроны. Так, по состоянию на 22:10, вражеские дроны двигались

в Сумской области, в юго-западном направлении на Полтавскую область;

в Черниговской области, в сторону Киевской области;

в Полтавской области, курсом на юго-запад.

В 23:01 военные объявили воздушную тревогу в городе Киев из-за приближения дронов из района Броваров и Борисполя.

В 23:10 Воздушные силы сообщили о движении вражеского дрона с северо-востока на Бровары и Киев.

Около 23:18 в столице прогремел ряд взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО по вражеским БпЛА на левом берегу столицы.

В 23:30 объявлен отбой воздушной тревоги в г. Киев.

По состоянию на 23:37, российские ударные БПЛА двигались:

на севере Киевской области, курс - южный и западный;

в Сумской области, в юго-западном направлении;

в Черниговской области в сторону Киевской области;

в Полтавской области, курс - юго-западный.

В 00:18 военные сообщили о приближении вражеских ударных БпЛА к Житомиру с севера и северо-востока.

По состоянию на 23:39 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)