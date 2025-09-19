RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

С начала года ДТЭК изготовил 6 новых проходческих комбайнов для стабильной работы шахт

Фото: ДТЭК изготовил 6 новых проходческих комбайнов для работы шахт с начала 2025 года (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

С начала 2025 года машиностроители ДТЭК изготовили 6 новых проходческих комбайнов. Они необходимы для поддержания стабильной угледобычи в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"В январе - августе этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 2050 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - шесть новых комбайнов для проведения горных выработок", - говорится в нем.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив 1,7 млн запчастей и комплектующих.

"Машиностроители "ДТЭК Энерго" остаются надежной опорой для украинских шахт, обеспечивая их необходимым оборудованием и комплектующими. Благодаря их работе угледобывающие предприятия надежно поддерживают добычу угля, а энергетики - готовятся к осенне-зимнему периоду", - подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

В ДТЭК напомнили, что с недавних пор машиностроители компании вышли на серийное производство украинских электродвигателей для горно-шахтного оборудования.

Отмечается, что по качеству это полноценный аналог дорогого иностранного оборудования, но теперь украинский и по более доступной цене.

"Этот результат - итог трехлетней работы машиностроителей. Компания вложила в это направление собственные средства, уменьшила зависимость от импорта и создала стабильные заказы для производственных мощностей", - подчеркнули в ДТЭК.

 

Напомним, за первое полугодие 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в украинскую угледобычу 2,9 млрд грн.

Важно и то, что "ДТЭК Энерго" впервые в Украине адаптировал и обустроил надземную территорию одной из шахт компании на Днепропетровщине. Это необходимо для трудоустройства ветеранов с инвалидностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК