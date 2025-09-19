С начала года ДТЭК изготовил 6 новых проходческих комбайнов для стабильной работы шахт

"В январе - августе этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 2050 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - шесть новых комбайнов для проведения горных выработок", - говорится в нем.

Кроме того, машиностроители поддержали потребности шахтеров, изготовив 1,7 млн запчастей и комплектующих.

"Машиностроители "ДТЭК Энерго" остаются надежной опорой для украинских шахт, обеспечивая их необходимым оборудованием и комплектующими. Благодаря их работе угледобывающие предприятия надежно поддерживают добычу угля, а энергетики - готовятся к осенне-зимнему периоду", - подчеркнул генеральный директор "ДТЭК Энерго" Александр Фоменко.

В ДТЭК напомнили, что с недавних пор машиностроители компании вышли на серийное производство украинских электродвигателей для горно-шахтного оборудования.

Отмечается, что по качеству это полноценный аналог дорогого иностранного оборудования, но теперь украинский и по более доступной цене.

"Этот результат - итог трехлетней работы машиностроителей. Компания вложила в это направление собственные средства, уменьшила зависимость от импорта и создала стабильные заказы для производственных мощностей", - подчеркнули в ДТЭК.