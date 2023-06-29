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Бахмут превратился в руины. МИД Украины показало свежие фото города-крепости

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Бахмут, Четверг 29 июня 2023 14:11
Бахмут превратился в руины. МИД Украины показало свежие фото города-крепости Фото: МИД Украины показало свежие фото Бахмута Донецкой области (twitter.com/MFA_Ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Бахмут Донецкой области, где сейчас ведутся тяжелые бои, российские оккупанты превратили в руины. В этом районе продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Украины.

"Это украинский город Бахмут. Вернее, таким оно было. То, во что его превратили россияне, едва ли можно назвать городом - руины некогда красивого городка с развитой инфраструктурой и прекрасной архитектурой", - говорится в сообщении.

По заверению МИД Украины, Россия лишила Бахмут цивилизованной и счастливой жизни.

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, на 29 июня украинские военные на Бахмутском направлении перехватили стратегическую инициативу. ВСУ ведут наступление широким фронтом.

В частности, как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, бои идут на флангах Бахмута. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми силами. При этом ВСУ в направлении Клищиевки продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки - на 1500 м.

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ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
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