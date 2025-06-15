С начала лета Украину атаковали 2800 российских дронов и 140 ракет, - Зеленский

Как отметил глава государства, этой ночью воины ПВО уничтожили 167 воздушных целей, которыми Россия атаковала Украину. В общем оккупанты выпустили 183 ударные дроны и 11 ракет различных типов: "Кинжалы", баллистические и крылатые.

Основной удар врага был по Полтавской области, а именно по городу Кременчуг.

"За этот месяц Россия уже применила против Украины около 2800 ударных дронов, почти 3000 управляемых авиационных бомб и 140 ракет различных типов", - сообщил президент.

Зеленский заявил о важности усилить санкции против России уже в ближайшие недели.

"Нужны прайс-кэпы, которые остановят войну. Нужны санкции против российских банков и финансового сектора, которые будут действительно болезненными. Нужно бороться и со схемами обхода санкций. Америка, Европейский Союз, страны G7 могут это обеспечить", - добавил он.