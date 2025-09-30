Построят "стену из дронов": лидеры ЕС обсудят проекты по защите воздушного пространства

На встрече в столице Дании лидеры Европейского Союза рассмотрят ключевые инициативы в сфере безопасности. В центре внимания окажутся два масштабных проекта – создание "стены из дронов" и формирование щита противовоздушной обороны. Эти меры стали особенно актуальными после серии вторжений российских самолетов в воздушное пространство стран НАТО.

Европейская комиссия подготовила документ с предложениями, который задаст рамку для обсуждений. Основная цель – ликвидировать критические пробелы в обороне Европы до 2030 года. В тексте подчеркивается необходимость ускоренных действий в сфере противоракетной защиты и применения беспилотных технологий.

Стена из дронов и восточный фланг

Проект "Европейская стена из дронов" должен объединить опыт Украины, а также потенциал научных учреждений и технологических стартапов. Одновременно инициатива "Наблюдение за восточным флангом" направлена на защиту Европы от гибридных угроз, включая диверсии и кибератаки. В систему планируют интегрировать средства противодействия беспилотникам, элементы наземной обороны, морские и космические компоненты.

"В свете длительной военной агрессии против Украины и недавнего увеличения количества нарушений воздушного пространства государств-членов, два флагманских проекта – Европейская стена из дронов и Наблюдение за восточным флангом – нуждаются в особой срочности и должны быть быстро продвинуты вперед", – указано в документе комиссии.

Финансирование и участие партнеров

Для поддержки инициатив ЕС планирует задействовать кредитный фонд SAFE объемом 150 млрд евро. Заявки на участие страны должны подать до конца ноября. Обсуждается возможность привлечения Великобритании и Канады, а в будущем – Японии и Индии. Германия ранее выразила готовность возглавить направление противовоздушной обороны.

Реакция на угрозы

Растущая активность беспилотников уже влияет на работу гражданской авиации: несколько аэропортов Дании временно закрывались из-за зафиксированных полетов. В начале сентября самолеты НАТО сбили российские дроны, нарушившие границу Польши.

"Повторные нарушения нашего воздушного пространства неприемлемы. Россия испытывает ЕС и НАТО. И наш ответ должен быть твердым, единственным и немедленным", – заявил министр обороны ЕС Андрюс Кубилюс.

Коллективные шаги

Хотя вопросы обороны остаются прерогативой национальных правительств, Европейская комиссия подчеркивает необходимость координации и совместных закупок. Планируется ежегодный мониторинг прогресса, чтобы ускорить создание единой системы безопасности.