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Побоялися українських ПЗРК. З'явилася нова версія скасування авіапараду у Росії

Фото: авіапарад у РФ скасували через можливе застосування Україною ПЗРК (mil.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Авіапарад на 9 травня у Москві міг бути скасований через страх знищення російських літаків українськими переносними зенітно-ракетними комплексами. Погана погода, на яку довелося списати Кремлю скасування польотів, лише відмовка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"За версією російських опозиціонерів, справді польоти скасували, оскільки російські літаки в деяких містах можуть зустріти на заваді українські переносні зенітно-ракетні комплекси", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше причиною скасування авіашоу в Москві та інших містах Росії називалася поломка напередодні параду літака президента Росії Володимира Путіна Іл-80 (Maxdome), більш відомого як літак "Судного дня".

Президент Росії Володимир Путін на параді в Москві заявив, що на Донбасі російські війська та бойовики "борються за батьківщину".

Нагадаємо, 9 травня відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року пам'ятна дата затьмарена новою війною, яку розв'язала Росія проти України. Усі подробиці святкування Дня перемоги в Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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