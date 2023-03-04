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У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

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Новая Зеландия, Суббота 04 марта 2023 17:47
У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение Фото: это второе землетрясение за месяц в Новой Зеландии (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Сегодня, 4 марта, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 в районе островов Кермадек вблизи Новой Зеландии. Подземные толчки зафиксировали на глубине 152 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Европейский средиземноморский сейсмологический центр ранее оценил магнитуду толчков в 6,6 балла, а глубину - в 183 километра.

Это уже второе землетрясение в Новой Зеландии за последний месяц. 15 произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.

Более 60 тысяч человек на Северном и Южном островах сообщили, что почувствовали толчки, в том числе в Окленде и Крайстчерче. Местные жители рассказали, что они были "масштабными и страшными".

Напомним, по последним данным, число жертв в результате землетрясений, поразивших Турцию и Сирию в начале этого месяца, превысило 50 000 человек.

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1.

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