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Поблизу берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус

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Нова Зеландія, Субота 04 березня 2023 17:47
Поблизу берегів Нової Зеландії стався потужний землетрус Фото: це другий потужний землетрус впродовж місяця у Новій Зелендії (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Сьогодні, 4 березня, стався потужний землетрус магнітудою 6,9 в районі островів Кермадек поблизу Нової Зеландії. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 152 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Європейський середземноморський сейсмологічний центр раніше оцінив магнітуду поштовхів у 6,6 бала, а глибину - у 183 кілометри.

Це вже другий землетрус у Новій Зеландії за останній місяць. 15 лютого стався потужний землетрус магнітудою 6,1.

Понад 60 тисяч осіб на Північному та Південному островах повідомили, що відчули поштовхи, зокрема в Окленді та Крайстчерчі. Місцеві мешканці розповіли, що вони були "масштабні та страшні".

Нагадаємо, за останніми даними, кількість жертв у результаті землетрусів, що вразили Туреччину та Сирію на початку цього місяця, перевищила 50 000 осіб.

На півночі Японії стався землетрус магнітудою 6,1.

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