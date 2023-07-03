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Избил жену военного в Ужгороде: офицеру ТЦК готовят подозрение

Фото: офицеру ТЦК, который избил женщину в Закарпатье, готовят подозрение (sud.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Полиция готовит сообщение о подозрении для офицера Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который избил жену военного в Ужгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что 25 июня на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на одной из улиц Ужгорода неизвестный мужчина устроил конфликт с военным и его женой. Злоумышленник нанес телесные повреждения женщине, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции установили, что нападающим является 55-летний местный житель, работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его разыскали и доставили в районное управление полиции. Установлено, что фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции готовят материалы для уведомления злоумышленника о подозрении.

Ведомости по факту совершения уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 125 УК.

В настоящее время в деле проводятся необходимые следственные действия. Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Детали дела

Жертва избиения Татьяна Новак рассказала, что она с мужем - офицером ВСУ Евгением Голюком - зашли в магазин ABC. На кассе к ним "прицепился пьяный мужик в штатском".

После словесной перепалки офицер начал толкать мужа и жену, а позже ударил женщину в челюсть, после чего скрылся.

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