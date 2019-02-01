Біля узбережжя Греції сталися два землетруси

Поштовхи були відчутні на грецьких островах Карпатос і Родос

На юго-востоке Эгейского моря у побережья Греции произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 3,8. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Ekathimerini.

Соответствующие данные предоставил Афинский институт с геодинамики.

"Два умеренных землетрясения магнитудой 4,5 и 3,8 произошли в пятницу около 12.30 на юго-востоке Эгейского моря", - отмечается в сообщении.

Так, толчки ощущались на греческих островах Карпатос и Родос.

Афинский институт также сообщает, что эпицентры землетрясений были зафиксированы, соответственно, в 36 и 42 километрах на северо-востоке от острова Карпатос на глубине 10 километров.

На данный момент информации о причиненном ущербе или пострадавших нет.

Напомним, 24 января вблизи греческого острова Родос произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Так, оно произошло в 60 километрах к югу от Родоса. Информации о пострадавших не было. Отмечалось, что еще одно землетрясение произошло 22 января.

Как писало РБК-Украина ранее, 26 декабря на греческом острове Закинф в Ионийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр природного явления был зафиксирован в 47 километрах к югу от острова.

А 13 декабря в Греции возле острова Закинф произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр был зафиксирован на глубине 13 километров. Данных о пострадавших не было.