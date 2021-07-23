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На узбережжі Хорватії введуть нові обмеження через COVID-19

Автор: РБК-Україна

Уряд Хорватії ухвалив рішення ввести нові обмежувальні заходи, пов'язані з COVID-19, в регіонах на узбережжі країни. Карантин уздовж Адріатичного узбережжя посилять з 26 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24sata.

"Вся Адріатика зараз балансує між" помаранчевої "і" червоної "категорією Європейського центру профілактики та контролю захворювань. Це заходи, завдяки яким ми хочемо уникнути тих випадків, коли за повернення з Хорватії почнуть вводити обмеження", - заявив глава Міністерства внутрішніх справ і національного штабу цивільного захисту Хорватії Давор Божіновіч.

Зокрема, в Хорватії обмежать кількість не мають паспортів вакцинації учасників масових заходів до 50 осіб. При цьому кількість гостей на весіллях має бути не більше 15. Інші, в тому числі спортивні, заходи повинні узгоджуватися з місцевою владою за тиждень до їх проведення.

Обмеження діятимуть до 15 серпня.

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