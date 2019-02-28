На узбережжі Азова встановлять радіолокаційні комплекси

Нові комплекси встановлять до кінця року

На побережье Азовского моря будут установлены современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения. Об этом заявил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГПС.

Слободян отметил, что в этом году пограничники совершили более 30 выходов в море, осмотрели 20 судов, отработали около 10 боевых упражнений и более 60 тактических задач.

Кроме того, он акцентировал внимание на совершенствовании системы освещения надводной обстановки.

"Это касается и побережья Азовского моря, где в настоящее время на 5 постах технического наблюдения уже установлены 5 новых пограничных башен и модулей для несения службы. Уже в этом году на этих объектах планируется установить современные радиолокационные комплексы и системы видеонаблюдения", - добавил Слободян.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, когда Украина разорвет соглашение с Россией по Азовскому морю.

Накануне стало известно, что Госрыбагентство подписало соглашение с РФ о вылове рыбы в Азове.