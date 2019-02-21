Клімкін розповів, коли Україна розірве угоду з РФ по Азовському морю

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Україна зможе розірвати договір після того, як будуть вирішені питання по міжнародному арбітражу

Міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів, коли Україна розірве угоду з Росією по Азовському морю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра виданню "Цензор.нет".

За його словами, Україна зможе розірвати угоду після того, як будуть вирішені питання по міжнародному арбітражу.

"У найближчій перспективі ми це зробимо. Тоді, коли після слухань у нас буде цілком зафіксована юридична позиція і будуть вирішені питання з міжнародного арбітражу. Якщо б ми розірвали її раніше, Росія використала це для ослаблення нашої юридичної позиції", - розповів глава МЗС.

Проте він зазначив, що "розірвання договору з Азова не є панацеєю".

Зокрема, Клімкін зазначив, те, що відбувається навколо російської узурпації прав по Керченській протоці та повзучої окупації Азовського моря, має відповідь, тільки якщо ми працюємо одночасно в трьох сферах: безпековій, економічній і юридичній".

Нагадаємо, 12 грудня набув чинності закон про припинення дії договору про дружбу з Росією. Згідно із законом, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією припиняється з 1 квітня 2019 року. Таким чином, договір про дружбу діяв протягом 20 років.

Додамо, після підписання закону про припинення дружби президент України Петро Порошенко назвав її черговим свідченням розриву з колоніальним минулим".