Переможців конкурсу в ДБР повторно перевірили на поліграфі, - Варченко

Фото: Ольга Варченко (Pavlo Pushkar Facebook)

ДБР повинна передати інформацію про перевірку в зовнішню конкурсну комісію

Державне бюро розслідувань (ДБР) сьогодні повинне передати інформацію в зовнішню конкурсну комісію про результати спецперевірки, яку пройшли переможці конкурсного відбору на посади керівників терруправлений і підрозділів центрального апарату. Про це розповіла перший заступник Держбюро розслідувань Ольга Варченко, коментуючи ініціативу директора ДБР про проведення нового конкурсу через те, що 27 кандидатур, раніше обраних зовнішньої конкурсною комісією переможців, він відхилив, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Цензор.НЕТ".

Крім того, сьогодні Держбюро має відзвітувати про те, що всі кандидати, з їх згоди, пройшли повторне дослідження на поліграфі.

"У середу відбулося засідання зовнішньої конкурсної комісії, куди нас запросили втрьох. Там повинен був бути директор, але оскільки він у відпустці, ми вдвох прийшли з ще одним заступником. Туди були запрошені всі 27 кандидатів. Комісія зібрала всіх разом, оскільки необхідно було розглянути лист директора про те, що він позбавлений можливості прийняти кадрові рішення щодо причини відсутності результатів поліграфа і просить оголосити проведення нового конкурсу. Але такого поняття, як новий конкурс в законі не існує. Про це якраз і йшлося на засіданні комісії. Комісія має право призначити повторний конкурс. І підставою для його проведення є в тому числі, не проходження кандидатами спецперевірки. Всім кандидатам поставили питання про проходження спецперевірки і вони стверджують, що пройшли її успішно. Про це їм стало відомо з відділу кадрів ДБР. Комісія попросила до п'ятниці публічно надати їм інформацію з хронологією подій по кожному кандидату. Тобто, коли був направлений запит на спецперевірку, коли прийшла відповідь, коли вона була закінчена", - написала вона.

За словами Варченка, за підсумками засідання комісії, Держбюро розслідувань було прийнято рішення про проведення повторного дослідження на поліграфі. Оскільки всі 27 кандидатів звернулися в бюро з письмовими заявами. Сталося це після того, як вони отримали листа від директора ДБР, де їм пояснювалося, що він не може прийняти кадрові рішення про їх призначення, оскільки зовнішня конкурсна комісія знищила результати поліграфа.

Один з таких листів, отриманий конкурсантом, потрапив у розпорядження ЗМІ.

"Оскільки дослідження проведено в рамках бюро, директор тепер може ознайомитися з результатами. Що стосується результатів спецперевірки, то документи на даний момент знаходяться у директора, заступникам для ознайомлення вони не надавалися. За наявною у відділі кадрів інформації, всі конкурсанти її пройшли успішно", - говорить Варченко.

Вона також додала, що комісія просить Держбюро передати кваліфікаційні умови для відбору ще 90 співробітників. Щоб вони могли проводити конкурс з відбору заступників начальників управлінь, заступників начальників відділів та працівників управління внутрішнього контролю.

"Третє питання, яке підняла комісія – це внесення змін у процедуру проведення дослідження на поліграфі. Комісія пропонує повернути попередній порядок, який передбачає, що таке дослідження повинно проводиться до співбесіди, тобто до закінчення конкурсу. Нинішній порядок прямо суперечить закону, де зазначено, що поліграф не впливає на прийняття кадрового рішення, а використовується виключно під час співбесіди. У порядку, який був змінений Кабміном сказано, що тестування проводиться після закінчення конкурсу, виключно за ініціативою керівництва бюро. Тобто, воно втрачає за великим рахунком сенс, адже відмовити в призначенні не можна, навіть якщо поліграф покаже негативні результати", - повідомила перший заступник ДБР.

Як пояснила Варченко, фактично зміна порядку і спровокувала нинішню конфліктну ситуацію з призначенням переможців конкурсу.

"Спекуляція на темі не призначення переможців конкурсу, яка тягнеться з липня, істотно вплинула не тільки на повноцінний запуск ДБР, але і на якості конкурсного відбору. Зараз йде конкурс на 44 керівні посади в центральний апарат, але на нього подали документи в чотири рази менше людей, ніж на попередній конкурс. Така ж ситуація з внутрішнім комісіям. При тому, що час подання документів на конкурс вже кілька разів продовжувалося. Люди не хочуть годувати, щоб не повторити долю 27 переможців попереднього конкурсу. Тому що людина може бути порядною, не мати ніяких корупційних та репутаційних ризиків, а його зганьблять на всю країну і безпідставно не призначать. Крім того, ми обрали слідчих в центральний апарат в липні, а призначили їх тільки в листопаді. І поки цей процес тягнувся, 10 слідчих вже відмовилися від призначення в ДБР", - вважає Варченко.

Вона уточнила, що всі матеріали поліграфа будуть передані директору бюро після його виходу з відпустки для можливості прийняття колегіального кадрового рішення.