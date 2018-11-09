Победителей конкурса в ГБР повторно проверили на полиграфе, - Варченко

Фото: Ольга Варченко (Pavlo Pushkar Facebook)

ГБР должно передать информацию о проверке во внешнюю конкурсную комиссию

Государственное бюро расследований (ГБР) сегодня должно передать информацию во внешнюю конкурсную комиссию о результатах спецпроверки, которую прошли победители конкурсного отбора на должности руководителей терруправлений и подразделений центрального аппарата. Об этом рассказала первый заместитель Госбюро расследований Ольга Варченко, комментируя инициативу директора ГБР о проведении нового конкурса из-за того, что 27 кандидатур, ранее избранных внешней конкурсной комиссией победителей, он отклонил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

Кроме того, сегодня Госбюро должно отчитаться о том, что все кандидаты, с их согласия, прошли повторное исследование на полиграфе.

"В среду состоялось заседание внешней конкурсной комиссии, куда нас пригласили втроем. Там должен был быть директор, но поскольку он в отпуске, мы пришли вдвоем с еще одним заместителем. Туда же были приглашены все 27 кандидатов. Комиссия собрала всех вместе, поскольку необходимо было рассмотреть письмо директора о том, что он лишен возможности принять кадровые решения по причине отсутствия результатов полиграфа и просит объявить проведение нового конкурса. Но такого понятия, как новый конкурс в законе не существует. Об этом как раз и шла речь на заседании комиссии. Комиссия вправе назначить повторный конкурс. И основанием для его проведения является в том числе, не прохождение кандидатами спецпроверки. Всем кандидатам задали вопрос о прохождении спецпроверки и они утверждают, что прошли ее успешно. Об этом им стало известно из отдела кадров ГБР. Комиссия попросила до пятницы публично предоставить им информацию с хронологией событий по каждому кандидату. То есть, когда был направлен запрос на спецпроверку, когда пришел ответ, когда она была закончена", - написала она.

По словам Варченко, по итогам заседания комиссии, Госбюро расследований было принято решение о проведении повторного исследования на полиграфе. Поскольку все 27 кандидатов обратились в бюро с письменными заявлениями. Произошло это после того, как они получили письма от директора ГБР, где им объяснялось, что он не может принять кадровые решения об их назначении, поскольку внешняя конкурсная комиссия уничтожила результаты полиграфа.

Одно из таких писем, полученное конкурсантом, попало в распоряжение СМИ.

"Поскольку исследование проведено в рамках бюро, директор теперь может ознакомится с результатами. Что касается результатов спецпроверки, то документы на данный момент находятся у директора, замам для ознакомления они не предоставлялись. По имеющейся в отделе кадров информации, все конкурсанты ее прошли успешно", - говорит Варченко.

Она также добавила, что комиссия просит Госбюро передать квалификационные условия для отбора еще 90 сотрудников. Чтобы они могли проводить конкурс по отбору заместителей начальников управлений, заместителей начальников отделов и сотрудников управления внутреннего контроля.

"Третий вопрос, который подняла комиссия – это внесение изменений в процедуру проведения исследования на полиграфе. Комиссия предлагает вернуть предыдущий порядок, который предполагает, что такое исследование должно проводится до собеседования, то есть до окончания конкурса. Нынешний порядок напрямую противоречит закону, где указано, что полиграф не влияет на принятие кадрового решения, а используется исключительно во время собеседования. В порядке, который был изменен Кабмином сказано, что тестирование проводится после окончания конкурса, исключительно по инициативе руководства бюро. То есть, оно теряет по большому счету смысл, ведь отказать в назначении нельзя, даже если полиграф покажет негативные результаты", - сообщила первый замглавы ГБР.

Как объяснила Варченко, фактически изменение порядка и спровоцировало нынешнюю конфликтную ситуацию с назначением победителей конкурса.

"Спекуляция на теме не назначения победителей конкурса, которая тянется с июля, существенно повлияла не только на полноценный запуск ГБР, но и на качестве конкурсного отбора. Сейчас идет конкурс на 44 руководящих должности в центральный аппарат, но на него подали документы в четыре раза меньше людей, чем на предыдущий конкурс. Такая же ситуация по внутренним комиссиям. При том, что время подачи документов на конкурс уже несколько раз продлевалось. Люди не хотят подаваться, чтобы не повторить судьбу 27 победителей предыдущего конкурса. Потому что человек может быть порядочным, не иметь никаких коррупционных и репутационных рисков, а его опозорят на всю страну и безосновательно не назначат. Кроме того, мы выбрали следователей в центральный аппарат в июле, а назначили их только в ноябре. И пока этот процесс тянулся, 10 следователей уже отказались от назначения в ГБР", - - считает Варченко.

Она уточнила, что все материалы полиграфа будут переданы директору бюро после его выхода из отпуска для возможности принятия коллегиального кадрового решения.