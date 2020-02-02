ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сербський тенісист Джокович восьмий раз в кар'єрі виграв Australian Open

Новини » Спорт     02.02.2020 - 15:40
Сербський тенісист Джокович восьмий раз в кар'єрі виграв Australian Open
Фото: Новак Джокович (twitter.com/AustralianOpen)

Новак Джокович обіграв Домініка Тіма у фінальному матчі тенісного турніру

Сербський тенісист Новак Джокович переграв австрійця Домініка Тіма у фінальному матчі тенісного турніру Australian Open. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагання.

Зустріч тривала чотири години завершилася перемогою Джоковича у п'яти сетах з рахунком 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Завдяки цій перемозі Джокович повернеться на перше місце в рейтингу ATP і відбере титул першої ракетки світу іспанця Рафаеля Надаля, який на турнірі в Мельбурні вилетів у чвертьфіналі, програвши Тіму.

Джоковича вже увосьме здобув перемогу на Australian Open. Раніше він сім разів виходив у фінал турніру в Мельбурні і жодного разу не програвав у вирішальному матчі за титул. На турнірах Великого шолома сербський тенісист здобув 17-ту перемогу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Домінік Тім став другим фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) - першого в сезоні 2020 турніру серії Великого шолома. Австрійський тенісист у вирішальному півфіналі обіграв німця Олександра Звєрєва з рахунком 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Суперники провели на корті 3 години 42 хвилини.

Додамо, іспанська тенісистка Гарбинье Мугуруса і американська тенісистка Софія Кенин стали фіналістками Australian Open в жіночому одиночному розряді.

Американська тенісистка Кенін стала чемпіонкою Australian Open Визначився другий фіналіст Australian Open-2020
Новини України Теннис
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся