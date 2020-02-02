Сербський тенісист Джокович восьмий раз в кар'єрі виграв Australian Open

Фото: Новак Джокович (twitter.com/AustralianOpen)

Новак Джокович обіграв Домініка Тіма у фінальному матчі тенісного турніру

Сербський тенісист Новак Джокович переграв австрійця Домініка Тіма у фінальному матчі тенісного турніру Australian Open. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагання.

Зустріч тривала чотири години завершилася перемогою Джоковича у п'яти сетах з рахунком 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Завдяки цій перемозі Джокович повернеться на перше місце в рейтингу ATP і відбере титул першої ракетки світу іспанця Рафаеля Надаля, який на турнірі в Мельбурні вилетів у чвертьфіналі, програвши Тіму.

Джоковича вже увосьме здобув перемогу на Australian Open. Раніше він сім разів виходив у фінал турніру в Мельбурні і жодного разу не програвав у вирішальному матчі за титул. На турнірах Великого шолома сербський тенісист здобув 17-ту перемогу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Домінік Тім став другим фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) - першого в сезоні 2020 турніру серії Великого шолома. Австрійський тенісист у вирішальному півфіналі обіграв німця Олександра Звєрєва з рахунком 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Суперники провели на корті 3 години 42 хвилини.

Додамо, іспанська тенісистка Гарбинье Мугуруса і американська тенісистка Софія Кенин стали фіналістками Australian Open в жіночому одиночному розряді.