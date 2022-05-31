Єнін про загрозу ядерного удару: "Не треба переоцінювати, але готуємось до гіршого"

Загрозу ядерного удару з боку Росії на сьогодні не варто переоцінювати. Однак треба готуватися до найгіршого можливого сценарію.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови МВС Євгеній Єнін.

"Якщо виходити із тієї інформації, якою з нами діляться партнери, то зазначений ризик (ядерного удару - ред.) значною мірою гіперболізований. Відповідні декларації більше спрямовані на внутрішньополітичні процеси у самій РФ. Хочемо виходити із того, що російська сторона чудово усвідомлює наслідки для себе та своєї держави в разі застосування зброї масового ураження", - зазначив Єнін.

Він також підкреслив, що процес інформування населення щодо поведінки у відповідних ситуаціях проходить постійно.

"Навчання цивільного населення триває. Зокрема, зараз наші рятувальники регулярно проводять по всій країні онлайн тематичні навчання з дітьми, безпосередньо зустрічаються зі школярами щодо питання пожежної безпеки і, звичайно, у фокусі уваги мінна безпека. Від цих знань багато у чому залежить їхнє життя", - резюмував Єнін.

Зазначимо, що в Росії неодноразово погрожують застосувати ядерну зброю проти нашої країни.

Водночас американська розвідка зазначила, що Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.

Додамо, в ООН також вважають застосування Росією ядерної зброї проти України цілком можливим.

При цьому як заявив нещодавно посол РФ, що Москва нібито не стане застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України і назвав причину.

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