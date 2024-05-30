Заплыв в один конец. Как мужчины штурмуют Тису и чем это опасно

Тиса в последнее время стала, наверное, самой упоминающейся в СМИ украинской рекой. Вдоль 120 километров границы на Закарпатье она отделяет Украину от Венгрии и Румынии. И ее регулярно пытаются переплыть те, кто уклоняется от мобилизации и хочет найти более спокойную жизнь в Европе.

Пограничники, с которыми пообщалось РБК-Украина, говорят: если в начале полномасштабного вторжения большинство мужчин пытались выехать из страны по поддельным документам через пункты пропуска, то сейчас большинство переключилось на так называемые зеленые участки границы.

В первую очередь – на Тису. Пытаясь уйти от мобилизации, украинцы нередко расстаются с жизнью прямо на границе. С 24 февраля 2022 года пограничники извлекли из Тисы тела 32 беглецов. Причем 8 из них – только в течение этого мая.

Река уже прошла свой паводковый пик, вода постепенно спадает, и на поверхности оказываются те, кто пытался одолеть Тису еще зимой и в начале весны. Сколько реально жизней унесла вода – сказать невозможно. Ведь если тело придавило камнями или оно застряло в чащах, растущих вдоль берегов, найти его, скорее всего, так никогда и не удастся.

“Физические возможности человека не определяют успех в преодолении реки Тиса. Потому что она глубоководная, быстрое течение, бывают корневища, которые могут цеплять одежду", – рассказывает нам инспектор пограничной службы Владимир Шикур. В ледяной воде беглецов хватают судороги, и даже физически развитый человек не способен плыть в нужную сторону или хотя бы самостоятельно выбраться на крутой берег реки.

Пограничники говорят, что большинство беглецов для пересечения границы пользуются услугами "переправщиков", которых находят в Телеграмме. Изначально в разговорах с ними слово "Тиса" не звучит вообще. Дельцы убеждают доверчивых мужчин, что у них есть "стопроцентные выходы" на границе, поэтому их без проблем выпустят на официальных пунктах пропуска. Однако в последний момент все вроде бы идет не по плану.

“Им говорят: не выходит через пункт пропуска, есть только один вариант – река. Когда таких людей собирается три-четыре, то здесь уже идет цепная реакция. Чаще всего, когда человека начинаешь отдельно опрашивать: "почему ты пошел? ты же понимаешь, что это опасно", – то они обычно говорят: "ну, все пошли, и я пошел." Хотя договоренность вначале была совершенно другая", – говорит спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова

Фактически за трансфер до Тисы переправщики требуют сумасшедшие деньги – от 4 до 15 тысяч евро. Ко всему прочему еще и требуют оплатить свои услуги заранее. Иначе, пугают они своих "клиентов", деньги вроде бы заберут пограничники. “Когда уже человек отдает такую сумму денег, часто это деньги, которые были взяты в долг, он становится управляемым абсолютно на все 100%. И делает то, что требует переправщик", – продолжает Федорова.

Беглецы соглашаются лезть в Тису еще и потому, что в сети видят видео, на которых ее вроде бы переходят вброд. Летом в некоторых местах появляется мель, однако зимой и весной глубина полноводной Тисы достигает 7-8 метров, поэтому перейти ее никак невозможно.

К тому же переправщики редко ведут своих "клиентов" в такие легкие места, ведь они охраняются лучше. Организаторы планируют все так, чтобы у реки люди оказывались ночью и не видели, что их реально ждет. Дельцы пользуются тем, что большинство беглецов приезжают из других регионов, и вообще не знают местности. Пограничникам приходилось вытягивать из Тисы мужчин, которые были уверены, что плывут в Венгрию, хотя с другой стороны находится Румыния.

“Когда переправщики предоставляют информацию, где нужно переплыть реку, это может быть случайное место. И не всегда это бывает мелководье, как самый легкий путь преодоления. Поэтому это такая лотерея, а мы после нее вынуждены вытаскивать тела», – говорит Шикур.

С потеплением значительно увеличивается количество тех, кто пытается самостоятельно пересечь границу. Причем не только через Тису, но и через Карпат. К походу беглецы совершенно не готовятся: одевают легкую одежду, берут с собой кучу ненужных вещей. А устав, бросают баулы посреди леса – часто вместе с едой. На запах с гор сходятся медведи. След одного такого на снегу сфотографировали пограничники на прошлой неделе. Не стоит удивляться, кое-где в Карпатах до сих пор лежит снег, хотя у подножия уже плюс 25. Также на фотоловушки попадают волки. Кроме этого, уже начался сезон змей.

Понятно, что мужчины в летних кроссовках не готовы ни к снегу, ни к встрече с дикими животными. Большинство таких беглецов даже не загружают карту местности на телефон. А когда в лесу исчезает связь, теряются и по несколько дней бродят по Карпатам, пока их не найдут пограничники. Для некоторых такие прогулки заканчиваются фатально – с начала полномасштабного вторжения в горах погибли 8 мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу.

Пограничники рассказывают, что в Закарпатье устроили эшелонированную защиту границы. На первом этапе вдоль всей пограничной полосы расставлены блокпосты. Здесь задерживается до 70% потенциальных нелегалов. Как говорят пограничники, большинство беглецов теряются от первого же вопроса и сами признаются, что планировали форсировать Тису или штурмовать Карпаты.

"Такие контрольные посты установлены на всех вероятных путях движения потенциальных нарушителей границы. Данные лиц, въезжающих в пограничье, вносятся в электронный журнал. Далее также во взаимодействии с РТЦК, если в автомобилях следуют мужчины призывного возраста, они проходят отдельную проверку," – рассказывает Федорова.

Второй этап охраны границы – это сотрудничество с местными жителями. Они рассказывают о подозрительных приезжих, которые странно ведут себя или бросают машины на дороге. И третий этап – это сама граница. Ее укреплением занимаются постоянно. По всей линии разграничения с соседними странами расположены заграждения, установлены видеокамеры, а за территорией наблюдают патрули, в том числе и с помощью беспилотников. Однако, несмотря на препятствия, люди все равно не прекращают проверять границу на прочность.

Когда пограничники задерживают беглецов, им грозит штраф от 3400 до 8500 гривен за попытку незаконного пересечения границы. Получат ли они бонусом повестку – зависит от местного ТЦК. А вот наказание для так называемых переправщиков гораздо строже – они могут попасть за решетку сроком до 9 лет. Только за прошлый год правоохранители разоблачили деятельность 56 каналов, занимавшихся незаконной переправкой людей за границу. Большинство членов этих групп были закарпатцами.