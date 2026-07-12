"Увидимся скоро". Трамп рассказал о последнем звонке Грэма перед смертью сенатора

По словам президента США, Грэм позвонил ему в субботу вечером, чтобы обсудить Закон о спасении Америки - законопроект, изменяющий порядок проведения выборов, однако пока не имеющий достаточной поддержки для принятия в Сенате.

Сенатор сказал Трампу, что устал, но хочет принять этот закон.

"Он действительно сказал, что устал, но хочет принять Закон о спасении Америки, и я сказал: "Ну, мы это сделаем, Линдси. Мы это сделаем. Увидимся скоро", - рассказал Трамп их разговор ведущей Meet the Press Кристен Велкер.

По словам президента, они планировали встретиться уже в воскресенье.

В отдельном интервью CNN Трамп сообщил, что Грэм также рассказывал ему о своей поездке в Киев. Сенатор описал визит как таковой, во время которого "прекрасно провел время".

Грэм был известным сторонником внешнеполитической активности Республиканской партии и одним из наиболее последовательных защитников помощи Украине в войне против России.

В пятницу за день до своей смерти он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Также сенатор призвал Трампа занять жесткую позицию по Ирану.

Комментируя саму смерть сенатора, Трамп сказал, что Грэм "кроме усталости, чувствовал себя хорошо", и назвал его уход "скорым концом".

"Возможно, это не самый плохой вариант", - добавил президент.

Как вспомнил Трамп, Грэм был для него "как член семьи" – они регулярно общались по телефону и играли вместе в гольф.

Президент США назвал покойного сенатора человеком с "уникальной способностью" - по его словам, тот мог находить общий язык с демократами и "любил быть политиком".

"Если бы у меня была проблема, настоящая проблема, я бы не часто спрашивал. Но если бы у меня была проблема с демократом, он бы мог ее решить. Он был отличным, на самом деле отличным политиком", - отметил Трамп.

В то же время президент признал, что Грэм мог быть и "неудобным выбором".

"Если он хотел чего-то добиться, если считал, что прав, и против него были люди, он мог быть очень жестким. Но он был хорошим человеком", - добавил Трамп.