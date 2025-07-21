"Увидимся на небесах": прощание 10-летней девочки с дедушкой растрогало весь мир

Детство, разбитое диагнозом

Всего за год до смерти, Лиззи поставили страшный диагноз - детский рак костей, известный как остеосаркома. В начале болезни она чувствовала лишь то, что казалось "болью роста", но вскоре начала хромать.

Ее педиатр отнесся к симптомам серьезно, назначив рентген, МРТ и биопсию. Результаты были ужасными - у Лиззи нашли рак.

"Когда Лиззи впервые поставили диагноз... она не до конца понимала, что значит "рак" - у нее не было для него ориентира. Она слышала это слово, но больше сосредотачивалась на боли в ноге и на том, что она просто хотела чувствовать себя лучше", - рассказала 52-летняя Дженнифер Вамплер.

Битва за жизнь: надежда и отчаяние

Сначала врачи рекомендовали немедленную ампутацию ноги, но семья решила обратиться в Детскую исследовательскую больницу Святого Иуды. Там Лиззи удалили пять дюймов правой бедренной кости, заменив ее титановым стержнем. На тот момент рак был локализован, и шансы на выживание составляли 70%.

В течение восьми месяцев Лиззи проходила изнурительное лечение: многочисленные операции, агрессивную химиотерапию и серьезную процедуру по сохранению конечности.

"Это забрало у нее всю силу, но она никогда не переставала улыбаться, никогда не переставала любить других", - вспоминает Дженнифер.

Маленькая Лиззи (в зеленом) с родителями (фото: Дженнифер Вамплер)

Но радость была недолгой. За день до ее вечеринки "Больше никакой химиотерапии" раздался звонок, который изменил все. Сканирование показало, что рак вернулся и распространился на левую часть таза Лиззи.

Появилась угроза ампутации на уровне бедра, а ее правая нога также имела признаки рецидива. Шансы на выживание упали до 20%.

"Рак был неумолим. Лиззи очень болела, ей приходилось учиться ходить заново после каждой операции. Боль в нервах порой была невыносимой. Ее маленькое тело было травмировано огромным количеством химиотерапии, облучения и операций. И все же она все равно выбрала любовь. Все равно выбрала радость", - добавила Дженнифер.

Прощание и невероятная интуиция ребенка

Лиззи мужественно боролась еще 15 месяцев. Ее цель была простой: снова ходить, вернуться в школу, проводить время с братом и сестрой и наконец снова стать ребенком.

Однако однажды онколог Лиззи сообщил семье, что они больше ничего не могут сделать. Девочка постоянно страдала от сильной боли, и команда ухода сосредоточилась на том, чтобы сделать ее последние дни максимально спокойными.

"Сначала мы не говорили ей, что она может умереть. Мы цеплялись за надежду. Но с течением времени, и особенно после ее рецидива, становилось все труднее защитить ее от правды. Мы видели, как другие семьи теряли своих детей, и Лиззи тоже это видела. Реальность того, что может произойти, становилась понятнее, даже без того, чтобы мы прямо об этом говорили. У нее была невероятная интуиция. Она знала", - признается мама девочки.

Лиззи было тяжело, но она улыбалась (фото: Дженнифер Вамплер)

В последние две недели жизни семья Лиззи стремилась сделать так, чтобы она чувствовала себя как можно комфортнее, создавая многочисленные воспоминания.

"Я стремилась к каждому мгновению с Лиззи. Я знала, что нашего времени мало, и делала все возможное, чтобы удержать ее - фотографировала, записывала видео, просто пыталась впитать каждую частичку ее жизни", - делится Дженнифер.

"Увидимся на небесах"

Некоторые друзья Лиззи пришли навестить ее, но реальность оказалась слишком ошеломляющей для понимания других детей. Поскольку часть родственников жила далеко, не все могли приехать лично.

"Моему тестю только что сделали операцию на открытом сердце, и он не мог путешествовать, поэтому мы приняли невероятно сложное решение позволить ему попрощаться с Лиззи через видео. Именно этот момент зафиксирован на видео. Оно разбивало нам всем сердце, но оно было полно любви", - рассказала Дженнифер.

Во время разговора Лиззи сказала своему дедушке Ди, что будет скучать по нему. Он, сдерживая слезы, заверил ее: "Увидимся еще... Увидимся на небесах". Ди умер в 2021 году.

Лиззи с дедушкой Ди (фото: Дженнифер Вамплер)

С приближением конца признаки стали очевидными: Лиззи перестала есть и пить, ее тело постепенно отпускало. В те последние дни семья оставалась рядом, держала ее за руку, читала ей и ценила каждое мгновение вместе.

После того как семья так долго просила ее быть смелой, они ласково сказали ей, что ей больше не нужно бороться, что можно отдохнуть.

Дженнифер никогда не забудет ответ Лиззи: "Мама, то, что ты просишь меня сделать, действительно трудно. Ты просишь меня уйти туда, где ты никогда не была... и не будешь некоторое время. Мне придется уйти без тебя".