Amazon год заваливал дом женщины посылками, которых она не заказывала: ее жизнь превратилась в ад

Представьте себе: ваш дом превращается в склад, заваленный коробками, которые вы никогда не заказывали. Именно такая абсурдная ситуация постигла жительницу Калифорнии, чей двор и дом в течение года были заполнены сотнями огромных посылок от Amazon.

Почему на адрес женщины целый год приходили сотнями посылки, которых она не заказывала и как она от них избавилась, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

Год посылочного кошмара

Дом жительницы Калифорнии по имени Кей превратился в настоящий ад после того, как в течение последнего года она получила сотни гигантских посылок от Amazon, которые никогда не заказывала.

Она накопила столько коробок, что они почти по самые плечи завалили ее подъездную дорожку, вызывая опасения, что скоро ей негде будет припарковать авто.

"Когда мы вернулись домой, все было именно так. Я даже не могла пригласить маму домой... Это просто сплошной ад", - рассказала Кей, указывая на кучи пакетов у своего порога.

Кей добавила, что эта гора пакетов - лишь "мизерная часть", ведь она отказалась от доставки еще большего количества посылок.

Женщина получила сотни посылок от Amazon, которые не заказывала (Фото: ABC7)

Почему все коробки пришли на ее адрес?

Огромные коробки содержали чехлы для автомобильных сидений из искусственной кожи от китайского продавца на Amazon под названием Liusandedian. Этот продавец рекламирует чехлы марки Etkin, которые подходят для различных моделей авто.

Однако, судя по куче возвращенных коробок в доме Кей в Сан-Хосе, многие клиенты остались недовольны. Более 40% отзывов о Liusandedian имеют неудовлетворительный рейтинг в одну звезду.

Оказалось, что Liusandedian указал адрес Кей на этикетках для возврата товаров, что и стало причиной такого беспорядка.

Многие клиенты жаловались, что не получили возмещения, а одна клиентка отметила, что, заплатив за товар более 129 долларов, за его возврат ей пришлось бы отдать 124 доллара.

"Часто возврат стоит более 50% от суммы, которую они за это заплатили. Кроме того, эти покупатели не получат своих денег обратно!" - отметила Кей.

Коробки приходили целый год и заполонили весь двор (Фото: ABC7)

Продавец забирать коробки отказался, Amazon тоже

Кей рассказала, что несколько раз обращалась к Amazon и подала шесть официальных жалоб.

"Каждый раз меня абсолютно уверяли, что это прекратится... Вы больше не будете получать таких посылок, вы услышите от нас через 24, 48 часов...", - рассказала она.

Однако посылки продолжали поступать, затрудняя даже посещение ее 88-летней матери-инвалида.

Amazon советовал Кей отвезти посылки в USPS или FedEx, или же отдать их или пожертвовать. За все неудобства компания электронной коммерции предложила ей всего 100 долларов на подарочной карте.

"Почему это моя обязанность избавляться от этого, если ваш продавец не придерживается ваших правил Amazon?" - возмутилась Кей.

Женщина год не могла избавиться от чужих посылок (Фото: ABC7)

Как от коробок удалось избавиться

Наконец, в среду, после того, как местный телеканал KGO обратился к Amazon с запросом относительно этой проблемы, компания отреагировала и отправила персонал для того, чтобы забрать все посылки.

"Мы извинились перед клиенткой и работаем непосредственно с ней, чтобы забрать любые посылки, одновременно принимая меры для окончательного решения этой проблемы", - сообщили в Amazon.

Кей просто расплакалась от радости, когда увидела, что проблема наконец решена.

"Я плакала от того, что кто-то действительно ответил мне... после года попыток заставить кого-то просто выслушать меня. Это было такое облегчение!" - сказала она.