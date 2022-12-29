По-зимнему будет не везде. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 30 декабря, в Украине ожидается временная облачность вперемешку с дождем и снегом. Но осадки стоит ждать лишь в нескольких регионах, на большей части территории сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на северо-востоке страны 0-5° тепла.

"Ночью в Закарпатье и в Карпатах, днем в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градуса тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях – близко к норме.

Напомним, погоду в Украине на Новый год 2023 вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимней.

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