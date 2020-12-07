ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна запропонує нові кроки, якщо не буде прогресу щодо Донбасу, - Кравчук

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 20:33
Україна запропонує нові кроки, якщо не буде прогресу щодо Донбасу, - Кравчук
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що у разі відсутності прогресу на переговорах ТКГ запропонує нові кроки. При цьому він додав, що Україна в жодному разі не відмовиться від мінських угод.

Про це Кравчук заявив у коментарі "ТАСС".

За його словами, усі дії України будуть базуватися на домовленостях "нормандської четвірки".

Він також додав, що в 2021 році українська сторона запропонує конкретні дії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, закони про вибори, амністії та самоврядування.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що РНБО України може затвердити план "Б" по Донбасу на початку 2021 року.

Крім того, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не знає, коли влада зможе перейти до плану "Б" по Донбасу. На його думку, це буде залежати від успіхів нинішнього треку.

До цього радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович заявив, що ключовою ідеєю плану "Б" є введення миротворців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика ДонбасКравчукКонтактная група

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся