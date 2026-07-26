Плюс 570 гривен к пенсии: кто получит доплату в августе

В августе всеобщее повышение пенсий для украинцев не предусмотрено. В то же время, часть пенсионеров может рассчитывать на автоматическое увеличение выплат благодаря возрастным надбавкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда в Кировоградской области.
Ежемесячная компенсационная доплата устанавливается пенсионерам, достигшим определенного возраста. Ее размер зависит от возрастной категории:
Перерасчет производится автоматически после достижения соответствующего возраста, поэтому обращаться в Пенсионный фонд с заявлением не нужно.
Возрастная доплата начисляется только тем пенсионерам, у которых общий размер пенсионной выплаты не превышает 10 340,35 гривны.
При определении этого показателя учитывается не только основной размер пенсии, но и все надбавки, повышение, индексация и другие доплаты, предусмотренные законодательством.
Важно учесть, что прибавку назначают не с первого числа месяца, а со дня, когда пенсионеру исполнилось 70, 75 или 80 лет.
Например, если день рождения приходится на 18 августа, то за этот месяц человек получит доплату только через период после достижения соответствующего возраста. Уже с сентября прибавка будет выплачиваться в полном размере.
Нет. Возрастные доплаты не суммируются.
К примеру, если после 70 лет пенсионер уже получает 300 гривен, то после достижения 75 лет ему не начнут выплачивать 756 гривен. В таком случае размер доплаты попросту увеличится до 456 гривен. Аналогичный принцип действует и по достижении 80-летнего возраста, когда общая возрастная надбавка составляет 570 гривен.
Информацию о размере пенсии и всех ее составляющих можно просмотреть в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Если пенсионер отвечает установленным условиям, возрастная надбавка должна быть назначена автоматически без дополнительного обращения в органы ПФУ.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что некоторые пенсионеры имеют право получить надбавку к пенсии в размере около 1000 грн. Эта надбавка не назначается автоматически.
Также мы писали, что некоторые украинцы имеют право на выплату 20% вдобавок к пенсии. Речь идет о жителях некоторых горных регионов Украины.